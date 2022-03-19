«ديسكفري» بطل «ختام جبل علي كلاسيك»

دبي (الاتحاد)

أُسدل الستار، عصر اليوم، وبرعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي لمضمار جبل علي، على موسم سباقات المضمار، عبر سباق «زعبيل 2»، والذي تألف من 7 أشواط، بمشاركة 94 خيلاً، وبلغ إجمالي الجوائز المالية 810 آلاف درهم.

وتوج «ديسكفري آيلاند» لمحمد خليل أحمد بطلاً للشوط الرابع الرئيسي «بطولة جبل علي كلاسيك» «اليوبيل الفضي» لمسافة 1400 متر، البالغة جائزتها 250 ألف درهم.

وتوجت شادويل ببطولة الملاك في جبل علي، وأحرز دوج واتسون لقب فئة المدربين، بينما أحرز لقب فئة الفرسان باتريرك دوبس في البطولة التي تألفت من 11 سباقاً خلال الموسم.

وفي مستهل الحفل، فاز المهر «ستريت مود» لجمعة مبارك الجنيبي، وظفر الجواد «وينرز كلوب» للأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز، بالشوط الثاني، وفازت المهرة «رنين» لعلي سلمان حسن محمد الصابري، بكأس الشوط الثالث.

ونال الجواد «باليتومين» لنقابة بورسلي للسباقات، كأس الشوط الخامس، وتألق الجواد «كويب» لمنتجع عادل، لقب كأس الشوط السادس، ومنح الجواد «جوست أوف ذات مامبو» الثنائية للأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز، بالفوز كأس الشوط الختامي.