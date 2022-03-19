اليوم 10:20
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الرياضي
«ديسكفري» بطل «ختام جبل علي كلاسيك»
«ديسكفري» بطل «ختام جبل علي كلاسيك»
19 مارس 2022 18:18

دبي (الاتحاد)
أُسدل الستار، عصر اليوم، وبرعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي لمضمار جبل علي، على موسم سباقات المضمار، عبر سباق «زعبيل 2»، والذي تألف من 7 أشواط، بمشاركة 94 خيلاً، وبلغ إجمالي الجوائز المالية 810 آلاف درهم.
وتوج «ديسكفري آيلاند» لمحمد خليل أحمد بطلاً للشوط الرابع الرئيسي «بطولة جبل علي كلاسيك» «اليوبيل الفضي» لمسافة 1400 متر، البالغة جائزتها 250 ألف درهم.
وتوجت شادويل ببطولة الملاك في جبل علي، وأحرز دوج واتسون لقب فئة المدربين، بينما أحرز لقب فئة الفرسان باتريرك دوبس في البطولة التي تألفت من 11 سباقاً خلال الموسم.
وفي مستهل الحفل، فاز المهر «ستريت مود» لجمعة مبارك الجنيبي، وظفر الجواد «وينرز كلوب» للأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز، بالشوط الثاني، وفازت المهرة «رنين» لعلي سلمان حسن محمد الصابري، بكأس الشوط الثالث.
ونال الجواد «باليتومين» لنقابة بورسلي للسباقات، كأس الشوط الخامس، وتألق الجواد «كويب» لمنتجع عادل، لقب كأس الشوط السادس، ومنح الجواد «جوست أوف ذات مامبو» الثنائية للأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز، بالفوز كأس الشوط الختامي.

مضمار جبل علي
سباق زعبيل
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تفتتح مركز "فحص المركبات الخفيفة" في الباهية
الإمارات
شرطة أبوظبي تفتتح مركز "فحص المركبات الخفيفة" في الباهية
اليوم 10:06
تياجو يكشف خطة «اللعب حتى الأربعين»!
الرياضي
تياجو يكشف خطة «اللعب حتى الأربعين»!
اليوم 10:00
خليفة بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيسة اليونان بذكرى استقلال بلادها
اليوم 09:54
بيدري يحدد «فريق أحلامه»
الرياضي
بيدري يحدد «فريق أحلامه»
اليوم 09:45
خليفة بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون ملك البحرين بوفاة الشيخة شيخة بنت سلمان بن حمد آل خليفة
اليوم 09:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©