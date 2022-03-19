ميرا الأنصاري تنتزع لقب السيدات في مهرجان أبوظبي للقدرة

محمد حسن (أبوظبي)

انتزعت الفارسة ميرا جاسم محمد الأنصاري على صهوة الخيل «تشيلسي دي لوك» لإسطبلات البوادي، لقب السيدات للقدرة لمسافة 100 كم الذي أقيم اليوم على ميادين قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، في ثاني سباقات مهرجان أبوظبي للقدرة، الذي يقام برعاية ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وجاء فوز البطلة وهو الأول لها هذا الموسم، بعد أداء قوي خلال السباق الذي تميز بالسرعة، حيث ظلت تحافظ على موقعها بحذر على مقربة من مركز الصدارة، لتطلق في المرحلة الأخيرة العنان لجوادها وتنتزع اللقب، الذي خسرته الموسم الماضي على نفس الجواد، حيث حلت وصيفة في ذلك السباق.

وتمكنت الفارسة ميرا من قطع المسافة الكلية للسباق في زمن وقدره 3:17:34 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 30:37 كلم/ساعة، والتي تعتبر من أعلى المعدلات هذا الموسم.

وجاءت الفارسة شارينا أحمد الفلاسي في المركز الثاني على صهوة الجواد «سيرافينو» لإسطبلات المغاوير، بزمن إجمالي 3:19:01 ساعة، وحلت في المركز الثالث بطلة النسخة الماضية الفارسة أفنان إبراهيم، التي احتلت الصدارة خلال المراحل الثلاثة الأولى على صهوة الخيل «باركا اليجيدو»، وهو أيضاً لإسطبلات المغاوير، بزمن إجمالي 3:19:02 ساعة.

وقام بتتويج الفائزات مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ومحمد الحضرمي مشرف السباقات بالقرية وعبد الرحمن الرميثي مشرف القرية، وعبد الله النقبي مدير قسم الإعلام باتحاد الفروسية.

وتشهد قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في الساعة السادسة من صباح الغد، ختام فعاليات مهرجان أبوظبي للقدرة، عبر السباق الرئيس لمسافة 120 كلم «مفتوح».

ويحمل الفارس راشد العامري لقب النسخة الماضية من السباق الرئيس، الذي أقيم لمسافة 120 كلم، بعد أداء قوي على صهوة «ماريو نهالا» لإسطبلات الريف، قاطعاً المسافة الكلية بزمن وقدره 4:17:28 ساعة، وبمعدل سرعة 27.96 كلم/ ساعة.

وجاء في المركز الثاني الفارس علي محمد الحوسني على صهوة الجواد «اشافا ناتوراج» لإسطبلات المغاوير مسجلاً زمناً وقدره 4:17:49 ساعة، فيما حل في المركز الثالث الفارس سيف أحمد المزروعي على صهوة «افنير لا ماجوري» لإسطبلات «أم آر أم» وسجل 4:17:50 ساعة.