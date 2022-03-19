العين يعود للتدريبات المسائية ويبحث عن «ودية»

معتز الشامي (دبي)

يبحث الجهاز الفني لفريق العين خوض تجربة أو تجربتين وديتين، خلال فترة التوقف الحالية لظروف مشاركة منتخبنا الوطني، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022.ووضع الجهاز الفني بقيادة الأوكراني ريبروف خطة إعداد وتحضير للفريق تواكب شهر رمضان وتراعي كل ما يتعلق بالشهر الفضيل، سواء من صيام أو مواعيد الوجبات ونوعيتها، للحفاظ على اللياقة البدنية والفنية لجميع العناصر، خاصة أن الدوري سيتوقف لفترة قد تصل إلى 20 يوماً خلال شهر رمضان، لظروف مشاركة أندية الجزيرة وشباب الأهلي والشارقة في دوري أبطال آسيا، بالفترة من 7 إلى 27 أبريل المقبل.

ويواصل الفريق تدريباته المسائية على ملعبه، بعد انتهاء فترة الراحة التي كان قد منحها الجهاز الفني للاعبين، عقب مباراة الكلاسيكو أمام الوحدة السبت الماضي، والتي انتهت بفوز الزعيم بهدف دون رد، وشهدت أحداثاً خلفت قرارات بالإيقاف والغرامات المالية للفريقين، فضلاً عن منع الجماهير من المباريات لمدة 4 مباريات على ملعب الفريقين.

وسيغيب إيريك جورجينس عن دفاعات العين بعدما تقرر إيقافه 3 مباريات، حيث سيعمل الجهاز الفني على تجهيز البديل المناسب، خاصة بعد تعافي كوامي ودخوله للتشكيلة، بالإضافة لوفرة عناصر الخطوط الخلفية في تشكيلة «البنفسج».

وأغلق الجهازان الفني والإداري ملف مباراة الكلاسيكو والأحداث المرتبطة بها، مع العمل على عزل اللاعبين عن أي ضغوط تتعلق بأي أحداث خارج الملعب، وهو ما أكد عليه عبد الله علي مشرف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، قائلاً: كل التحضيرات تسير وفق الخطة الموضوعة، ولدينا تركيز كامل على كافة التفاصيل الخاصة بتجهيز عناصر الفريق، سواء أساسياً أو احتياطياً، لتجهيز البديل الأنسب لكل مركز.

وفيما يتعلق بأحداث الكلاسيكو والعقوبات الموقعة على الفريق وموقف العين منها قال: نحترم قرارات اتحاد الكرة ورابطة المحترفين، وانطلاقاً من تمسكنا بحقوق النادي، اعتمدنا الإجراءات الخاصة باستئناف قرارات لجنة الانضباط، خصوصاً أن اللوائح تؤكد على أن مسؤولية تأمين سلامة وحماية الجميع وكل من في الملعب تقع على عاتق النادي المستضيف، ولأول مرة نشهد عقوبة متساوية على صاحب الأرض والضيوف.

وتابع: تلك الأحداث أفسدت الأجواء الرائعة التي شهدتها قمة الجولة الـ19، لكننا لن نسمح بأن تفرقنا مباراة كرة قدم فنحن أبناء زايد، والسبب باختصار هو أن البيت متوحد، والأحداث التي شهدتها المباراة كانت مؤسفة، وهناك أسباب أدت لذلك، غير أن المتابع للمشهد واللقطات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي يكاد يجزم بأن لاعبي العين اتجهوا نحو المدرج المخصص لجماهيرهم، كعادتهم في جميع المباريات، وتلك التحية يحرص نجوم العين على توجيهها للأمة العيناوية بغض النظر عن نتيجة المباراة، غير أن نزول عدد من الجماهير ومبادرة لاعب من الفريق المنافس بالاعتداء على حارس مرمى العين في أرضية الملعب، دفعنا إلى مطالبة كل اللاعبين بالدخول إلى غرفة تبديل الملابس فوراً بعد حالة فقدان السيطرة على الوضع في أرض الملعب، وذلك لعدم الاحتكاك بالجماهير ولاعبي الفريق المنافس.

وأضاف عبدالله علي: نحن في العين ملتزمون برؤية النادي وقيمه المؤسسية، ومتمسكون بإعلاء الروح الرياضية، والتصرفات التي بدرت من أحد اللاعبين كانت صادمة بالنسبة لي، وفي مثل تلك المواقف يتجلى معدن اللاعب الكبير والذي نجده مطالباً بإظهار الحكمة وعدم التعامل بردود الأفعال.

ولفت عبد الله علي إلى أن مباراة الكلاسيكو قد انتهت، وهي تعتبر «مباراة عادية» حقق فيها الفريق المطلوب وخرج بالـ 3 نقاط، كما أشاد بالروح القتالية التي يتحلى بها جميع اللاعبين، وبرغبتهم في مواصلة مسيرة الانتصارات في كافة المباريات والبطولات، لافتاً إلى أن العين يفكر في الفوز فقط، وتلك العقلية التي باتت تسيطر على جميع اللاعبين الآن، ولا تنازل عن ذلك، وأضاف مشرف فريق العين: نحن أسرة واحدة ومثل عائلة كبيرة، والعلاقات بين اللاعبين في أفضل حالة، والكل يعمل فقط من أجل شعار نادي العين ومن أجل إسعاد جماهيره، وأمام ذلك تهون كل الصعوبات.

وفيما يتعلق بغياب أيريك بداعي الإيقاف 3 مباريات قال: هذا الموسم شهد مواقف أصعب من ذلك، وفي فترات كان يغيب عنا أكثر من لاعب في نفس المركز، مثل إصابة قلبي الدفاع في نفس الوقت معاً مرياح وكوامي، وهذا الأمر نحن نحسب حسابه بالتأكيد، ولدى الجهاز الفني حلول وخطط تكفي لسد النقص في كافة المراكز، ولدينا لاعبون في قمة الجاهزية أيضاً في جميع المراكز، لأن العمل يتم وفق خطط مدروسة، تراعي وتهتم بكل التفاصيل.