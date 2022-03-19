بنزيمة يغيب عن «الكلاسيكو»

مدريد (أ ف ب)

يغيب الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني عن مباراة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة المقررة الأحد على ملعب «سانتياجو برنابيو» في العاصمة الإسبانية، لعدم تعافيه من إصابة في ربلة ساقه اليسرى، بحسب ما أعلن مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي السبت.

ويشكّل غياب بنزيمة ضربة قوية لريال مدريد لأنه يتألق بشكل لافت هذا الموسم، وسجل 22 هدفاً في الدوري المحلي يتصدر بها ترتيب الهدافين، كما ساهم بشكل كبير في بلوغ فريقه الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بتسجيله أهداف فريقه الثلاثة ضد باريس سان جيرمان الفرنسي والتي انتهت بفوزه 3-1 في إياب ثمن النهائي.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عشية المباراة «كريم والظهير الفرنسي فرلان مندي لا يستطيعان اللعب غداً «الأحد»، سيبقيان هنا معنا الأسبوع المقبل».

وكان مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشامن استدعى بنزيمة لخوض المباراتين الوديتين ضد كوت ديفوار وجنوب أفريقيا في 25 مارس و29 منه في مرسيليا وليل توالياً.

وتعرض بنزيمة للإصابة خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد مايوركا في الدوري المحلي الاثنين الماضي، عندما سجل هدفين وصنع تمريرة حاسمة، قبل أن يغادر أرضية الملعب في الدقيقة 87.

ويملك أنشيلوتي مروحة خيارات واسعة لاختيار بديل لبنزيمة بينها ماريانو دياس من جمهورية الدومينيكان أو الصربي لوكا يوفيتش، وربما حتى منح الفرصة للبلجيكي أدين هازارد أو الويلزي جاريث بايل المنسيين على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين.