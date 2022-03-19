«الأبيض» يركز على الجوانب التكتيكية وزيادة الانسجام

دبي (الاتحاد)



يواصل منتخبنا الوطني تدريباته اليومية، على الملعب الفرعي لنادي النصر، بمعسكره المغلق في دبي، بمشاركة جميع اللاعبين، وذلك استعداداً للمواجهة المرتقبة، أمام شقيقه العراقي، يوم 24 مارس الجاري، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى «مونديال 2022»، لحساب المجموعة الأولى، التي يحل فيها «الأبيض»، في المركز الثالث وله 9 نقاط.

وكان الاتحادان الآسيوي والدولي قد قررا نقل مباراة منتخبنا أمام العراق، يوم الخميس المقبل، لتقام على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، بدلاً من ستاد المدينة الدولي في بغداد، فيما ستغادر بعثة المنتخب إلى العاصمة السعودية يوم الثلاثاء المقبل.

وشهدت تدريبات «الأبيض»، حضوراً لافتاً من جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة، يتقدمهم عبد الله ناصر الجنيبي، النائب الأول لرئيس المجلس ورئيس رابطة المحترفين، إلى جانب حميد أحمد الطاير رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، وأحمد يوسف بن درويش وهشام محمد الزرعوني ، كما حضر أعضاء لجنة المنتخبات.

وتتواصل تدريبات المنتخب وسط اهتمام كبير من أفراد الجهازين الفني والإداري بكافة التفاصيل، حيث تقام التدريبات صباحاً في صالة الجيم، كما يحرص جهاز «الأبيض» على عقد اجتماع فني باللاعبين بشكل يومي، لشرح كل ما يتعلق بالجوانب الفنية والخططية والتكتيكية، فيما تكون الفترة المسائية للتدريبات التكتيكية والبدنية، والتي يحرص خلالها الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب منتخبنا الوطني على تنفيذ الجمل التكتيكية، والتركيز على الجوانب البدنية والخططية، والتحرك في الملعب بكرة ومن دونها، مع الاهتمام بخطوط اللعب الثلاثة، والمطلوب من كل مركز، ومهام جميع اللاعبين.

ويؤدي لاعبو المنتخب التدريبات وسط معنويات عالية، ووفق التزام كبير بالتعليمات، حيث تتم التحضيرات بصورة إيجابية، وبمشاركة جميع اللاعبين بالقائمة، بعدما أشعل الجهاز الفني روح التنافس بين اللاعبين، لحجز مكان في التشكيلة الأساسية، وهو ما يصب في مصلحة المنتخب الوطني.

وعمد الجهاز الفني إلى زيادة الانسجام بين جميع عناصر المنتخب، ومزيد من التفاهم في نقل الكرات من الحالة الدفاعية إلى الهجومية والعكس، بالإضافة إلى الحلول الفردية والهجومية، خاصة في اللمسة الأخيرة لمنتخبنا.

وعبر حبيب الفردان، لاعب وسط منتخبنا الوطني، عن سعادته بعودته للانضمام مجدداً إلى صفوف «الأبيض»، بعد فترة من الغياب، ضمن التحضيرات الحالية، استعداداً لمباراتي العراق وكوريا الجنوبية على التوالي، في الدور الحاسم للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وقال الفردان، العائد للمرة الأولى لقائمة «الأبيض» منذ نوفمبر 2020: «سعادتي كبيرة بالعودة مجدداً إلى القائمة، خاصة في هذه الفترة المهمة من مشوار المنتخب، الساعي نحو تحقيق طموحاته بالتأهل إلى مونديال 2022»، لافتاً إلى أن المسؤولية باتت مضاعفة لديه، أسوة بكل اللاعبين الذين يستشعرون أهمية المرحلة الحالية.

ولفت الفردان إلى الأجواء الإيجابية خلال تدريبات «الأبيض»، وقال: «نعمل جميعاً من لاعبين وجهاز فني وإداري على قلب رجل واحد، وتركيزنا الأساسي ينصب على المواجهة المقبلة أمام العراق، والتي نتطلع من خلالها إلى مواصلة النتائج الإيجابية، قبل التفكير في مواجهة الجولة الأخيرة ضمن الدور الحالي أمام كوريا الجنوبية».

من جانبه، أكد بندر الأحبابي، لاعب «الأبيض»، أهمية التركيز في المرحلة الحالية من التحضيرات، وقال: «طموحنا حالياً في حسم المنافسة على المركز الثالث، من دون الالتفات إلى هدايا المنتخبات المنافسة، ومهمتنا ليست سهلة قطعاً، ونطمح إلى ظهور إيجابي، بداية بمباراتنا المقبلة أمام العراق».

وشدد الأحبابي على «روح المسؤولية» التي تمثل شعاراً للاعبين خلال التحضيرات الحالية، وأضاف: ندرك أهمية المرحلة الحالية، ونعمل بجد وتركيز كبيرين، وفق تعليمات الجهاز الفني لضمان الجاهزية الكاملة لمباراة العراق، ونسعى للعودة بالنقاط الكاملة قبل مواجهة الجولة الأخيرة أمام كوريا الجنوبية، والتي ننتظر فيا تواصل دعم ومساندة الجماهير».