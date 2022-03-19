«الشارقة الرياضي» يتوج أبطال الجري

الشارقة (الاتحاد)

بمشاركة 300 من الجنسين مثلوا فئات عمرية مختلفة وجنسيات متنوعة، نظم مجلس الشارقة الرياضي سباقاً مفتوحاً للجري اليوم بالمدينة الجامعية لمسافات متباينة، بما يضمن اتساع دائرة المشاركة، وهي الفعالية المجتمعية الثالثة للمجلس ضمن خطة العام الحالي.

سباق 5.2 كلم فئة المواطنين، حقق عمران عارف المركز الأول، وتبتعه عبد الرحمن أحمد ثم مبارك عبد الله، أما في فئة المواطنات فقد حصلت مريم العوضي على المركز الأول، وشيما الزهيدي على المركز الثاني، وحلت مريم السويدي في المركز الثالث.

وفي الفئة المفتوحة رجال فقد حل حمد المرزوقي في المركز الأول، وتلاه محمد النقبي في المركز الثاني، وراشد أحمد في المركز الثالث، وفي ذات الفئة للسيدات فازت تالا سلامي بالمركز الأول، وأسماء الحويطات بالمركز الثاني، ومريم السويدي بالمركز الثالث.

وفي مسافة 5 كلم فئة المواطنين، نال أحمد النقبي المركز الزول وحل عمر الكتبي ثانياً، وثالثاً جاء أحمد الحمادي، وفي الفئة المفتوحة رجال حل إبراهيم اليماحي في المركز الأول، وتلاه سيف السويدي في المركز الثاني، وأحمد حسن في المركز الثالث، وفي ذات الفئة للسيدات فازت ايميلا كوستا بالمركز الأول، وحلود السعدي بالمركز الثاني، وكالير ويلسون بالمركز الثالث.

وفي مسافة 10 كلم فئة المواطنين، انتزع طلال الشامسي المركز الأول، وتلاه علي الحمادي في المركز الثاني، وعبيد الحمادي ثالثاً، وفي الفئة المفتوحة رجال حل بول كومو في المركز الأول، وعمر ايزين في المركز الثاني، وبطي الشامسي ثالثاً، وفي ذات الفئة للسيدات فازت لطيفة الصاروخ بالمركز الأول، وحلت رقية المرزوقي ثانية، وجاءت ليديا ستالين بالمركز الثالث.

وبهذه المناسبة، أثنى عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، على النجاح الذي تحقق للفعالية، مؤكداً أن استمرار مثل هذه الفعاليات، يسهم في تعزيز الدور الذي تلعبه الرياضة في الصحة العامة، وتحفيز مختلف فئات المجتمع من مختلف الأعمار على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة، وتقدم بالشكر للجهات والمؤسسات المشاركة منها القيادة العامة لشرطة الشارقة وإدارة المدينة الجامعية بالشارقة وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون والقدرة للخدمات الرياضية ومركز الشارقة للتطوع وفريق الشارقة للترايثلون وفريق نبض الإمارات للتطوع وخلطاتي من مجموعة محمد هلال، وكذلك الشكر لنادي الثقة للمعاقين على مشاركة لاعبيهم في الفعالية مع فئة المعاقين مما شكل إثراء للحدث.