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الرياضي
راشفورد يدخل حسابات برشلونة
راشفورد يدخل حسابات برشلونة
19 مارس 2022 14:45

لندن (أ ف ب)
نقلت تقارير صحفية بريطانية عن مصادر مقرّبة من مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، الذي يعاني من تراجع مستواه خلال الموسم الحالي، بأن برشلونة الإسباني أعرب عن رغبته في الحصول على خدماته وسط ضبابية مستقبله في صفوف فريقه.
وقالت المصادر إلى أن راشفورد الذي ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد في يونيو 2023 مع إمكانية تفعيل النادي الإنجليزي لهذا العقد لموسم إضافي، لموقع "مانشستر إيفنينج ستاندارد" بان "هاتف اللاعب لا يتوقف عن الرنين" منذ أن قرر التفكير بمستقبله بعيداً عن ملعب أولد ترافورد، لا سيما بعد جلوسه على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين في مباراة الديربي ضد مانشستر سيتي والتي خسرها فريقه 1-4 خلال الشهر الحالي.
لم يتردّد برشلونة في جس نبض معسكر راشفورد، معلناً رغبته في الحصول على خدمات ابن الرابعة والعشرين.
ويحتاج برشلونة إلى مهاجم على المدى البعيد، لأن جناحه الفرنسي عثمان ديمبيليه ينتهي عقده معه في يونيو المقبل ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق على تجديده، بحسب شروط اللاعب وسط الأزمة المالية التي يتخبط فيها النادي الكتالوني. كما أن الهولندي لوك دي يونج وأداما تراوريه معاران حتى نهاية الموسم، في حين يبلغ الجابوني بيار ايميريك أوباميانج الثالثة والثلاثين من العمر، وبالتالي فان المهاجم فيران تورس هو الوحيد الشاب في خط المقدمة بعد انتقاله من مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.
وكان برشلونة اتصل بمعسكر راشفورد قبل قيام مانشستر يونايتد بتجديد عقده لأربع سنوات عام 2019.
وارتبط اسم راشفورد أيضاً بباريس سان جرمان الساعي إلى إيجاد بديل محتمل في حال رحيل مهاجمه المتألق كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد في نهاية عقده في يونيو المقبل.

راشفورد
مانشستر يونايتد
برشلونة
باريس سان جيرمان
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