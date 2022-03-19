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الرياضي
روديجر على أعتاب «السيدة العجوز»
روديجر على أعتاب «السيدة العجوز»
19 مارس 2022 13:54

 
تورينو (د ب أ)


كشفت تقارير صحفية في إيطاليا أن الألماني الدولي انطونيو روديجر، يقترب من الرحيل من تشيلسي الإنجليزي إلى يوفنتوس.

وكتبت صحيفة «جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية الصادرة، أن المدافع الدولي «29 عاماً»، سيرتبط بعقد لمدة أربعة أعوام مع يوفنتوس.
كانت تكهنات تحدثت مؤخراً عن رحيل روديجر عن تشيلسي بحلول نهاية الموسم الحالي، وأشارت هذه التكهنات إلى أن نادي بايرن ميونيخ الألماني ونادي ريال مدريد الإسباني كانا يسعيان أيضاً إلى ضم روديجر الذي ينتهي عقده في لندن بعد الموسم الحالي.
وحال إتمام الصفقة، سيكون ذلك بمثابة عودة لروديجر إلى الدوري الإيطالي، حيث كان لعب ضمن صفوف روما في الفترة بين 2015 و2017، قبل أن ينتقل إلى تشيلسي الذي فاز معه بكأس الاتحاد الإنجليزي في 2018 ثم ببطولة دوري أبطال أوروبا في العام الماضي.

يوفنتوس
تشيلسي
أنتونيو روديجير
بايرن ميونيخ
ريال مدريد
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