«صمود» يتحفز لبطولة الإمارات و«معلمي» يطمح إلى الديربي بمضمار أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم مضمار أبوظبي محطته قبل الأخيرة بالحفل الذي يقام مساء غدٍ الأحد، ويتألف من 6 أشواط تتضمن 3 بطولات مهمة، هي بطولة الإمارات للفئة الأولى، وبطولة أبوظبي «قوائم» المخصص للخيول المهجنة، وديربي الإمارات العربي «هيبة»، ويشهد الحفل أيضاً الجولة قبل الأخيرة لكأس الوثبة ستاليونز المخصص لملاك الإسطبلات الخاصة، وتشارك في الحفل 84 خيلاً، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزه المالية مليوناً و760 ألف درهم.

ويستهدف الجواد القوي «صمود» الفائز بلقب كأس رئيس الدولة «للفئة الأولى»، جائزة الشوط الخامس والرئيس، على لقب بطولة الإمارات لمسافة 2200 متر للفئة الأولى، لكنه يواجه بعض التحديات في السباق بوجود رفيقي إسطبله «احتشام» الوصيفة في آخر مشاركة، و«حراب»، بالإضافة إلى «شبيه الريح» و«جوال الريف».

ويستقطب كأس الوثبة ستاليونز برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر «تكافؤ»، أيضاً 16 خيلاً، يتوقع أن يقود الصدارة «أيه أف ينومس الفائز في الشارقة، ومن الخيول المتحدية «حوافز»، و«أيه فلق».

ويجتذب ديربي الإمارات في الشوط الرابع لمسافة 2200 متر «هيبة»، نخبة من الخيول في سن أربع سنوات، تسعى لتدوين اسمها ضمن قائمة الأبطال في السباقات الكلاسيكية، ويتصدرها «أيه أف معلمي»، الجواد «ياس منصور»، وهناك «قاصد أس بي»، والخطورة من «سلطانة».

وتنطلق الأمسية بسباق للمبتدئة من خيول الإنتاج المحلي لمسافة 1600 متر، بمشاركة حصة كاملة قوامها 16 خيلاً، يبرز منها،«أيه أف ليث» الوصيف قبل أسبوع بذات المضمار، و«إي أس سوداني»، بجانب «مختار».

ويشهد الشوط الثالث لمسافة 2200 متر «تكافؤ» تحدياً بين نخبة من الخيول، ويتوقع أن يتصدر المنافسة «آر بي سكوندتونون»، الذي لم يخرج من الميزان في آخر 7 مشاركات، بجانب القوي «شامخ» الوصيف في آخر مشاركة، فيما يسعى للعودة لسكة الانتصارات «أيه أف مخرج» الفائز 5 مرات هذا الموسم.

وتستقطب بطولة أبوظبي للخيول المهجنة في الشوط الختامي لمسافة 2200 متر «قوائم»، نخبة قوية يتقدمها «الباتريوتا» و«لو أوف بيس» الساعي لتحقيق فوزه الرابع في الموسم بعد 3 انتصارات بمضمار ميدان، لكنه ربما يصطدم بعقبة «آيرش فريدوم»، و«مجاستيك مامبو».

ترشيحات "الاتحاد الرياضي"

1 ليث/ سوداني/ مختار

2 ينومس/ حوافز/ فلق

3 سكوندتونون/ مخرج/ شامخ

4 معلمي/ ياس منصور/ سلطانة

5 صمود/ احتشام/ شبيه الريح

6 الباتريوتا/ لو أوف بيس/ كينج ليونيداس