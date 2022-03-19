السدراني بطل يوم الطفل الإماراتي للشطرنج

الشارقة (الاتحاد)

حصد عمار السدراني لاعب منتخبنا الوطني ونادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، لقب بطولة يوم الطفل الإماراتي، التي نظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وتصدر السدراني الترتيب للعام للبطولة، فيما جاء أرناب جيني في المركز الثاني، وعبد الرحمن الطاهر في المركز الثالث، وحل خالد طارق الطاهر في المركز الرابع.

وأقيمت البطولة على النظام السويسري من 9 جولات بزمن 3 دقائق، مع إضافة ثانيتين من النقلة الأولى، وجاءت المنافسات قوية.

وأكدت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، أن البطولة تأتي ضمن احتفالات النادي بيوم الطفل الإماراتي الذي يصادف 15 مارس من كل عام، حرصاً من النادي على تعزيز التوعية بحقوق الطفل الصحية والتعليمية والترفيهية وضمان مستقبل أفضل للأطفال وتنميتهم اجتماعياً وتحسين ‏ قدراتهم، وقالت: يسعى النادي دائماً ليكون حاضراً في الفعاليات والأحداث المجتمعية من خلال تنظيم البطولات التي تسهم في الارتقاء بمستوى اللاعبين الفني، وكذلك الكشف عن المواهب الجديدة لمختلف الفئات العمرية.

وأوضحت الشامسي أن نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة يطلق العديد من المبادرات والفعاليات المجتمعية على مدار العام، مثل بطولة «الأسرة العربية» ومبادرة «الشطرنج والقهوة»، بهدف بنشر ثقافة الشطرنج بين مختلف فئات المجتمع وتوسيع قاعدة ممارسي اللعبة، مشيرة إلى أن بطولة يوم الطفل الإماراتي شهدت مشاركة اللاعبين بالحضور الفعلي، بعد طي صفحة كورونا ولكن وفقاً لتدابير احترازية ووقائية صارمة.