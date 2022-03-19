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الرياضي
سعود الزعابي يتأهل إلى «الألعاب العالمية» للدواثلون
سعود الزعابي يتأهل إلى «الألعاب العالمية» للدواثلون
19 مارس 2022 13:24

أبوظبي (الاتحاد)
تأهل لاعب منتخبنا الوطني سعود الزعابي إلى دورة الألعاب العالمية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية، والمقرر إقامتها من 7 إلى 17 يوليو المقبل، وجاء التأهل للألعاب العالمية بعد تحقيق الزعابي المركز الرابع في منافسات البطولة الآسيوية للدواثلون التي أقيمت مؤخراً بمملكة البحرين، في إنجاز جديد لاتحاد الترايثلون.
وأكد العميد عبد الملك جاني نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، الحرص على توفير أقصى درجات الاستعداد للاعبين من أجل المشاركة في البطولة، مضيفاً أن لاعبي منتخب الترايثلون اكتسبوا الخبرات التي تعينهم في مثل هذه المشاركات الخارجية القوية.
فيما أشاد أحمد الشامسي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية، بقدرات أبناء الإمارات وبأداء لاعب منتخبنا الوطني سعود الزعابي في البطولة وتأهله إلى دورة الألعاب العالمية، بوصفه إنجازاً أكثر من مميز لصعوبة المنافسة الآسيوية والعالمية، وقال: رياضة الترايثلون تعيش طفرة نوعية على مستوى العالم والمستويات مرتفعة بشكل كبير، وما تم تحقيقه في آخر بطولة يعد إنجازاً نفتخر به ويزيد من المسؤولية لتحقيق الأفضل.
من جانبه، عبر البطل سعود الزعابي عن سعادته بالإنجاز الذي يعد خطوة إلى الأمام، وقال: كان الهدف الظفر بميدالية آسيوية، ولكن الهدف الآن تضاعف والطموح يلاحق الإنجاز العالمي في الألعاب العالمية، ولن أدخر جهداً في الإعداد للوصول إلى الأهداف المرجوة،
ومن المنتظر عقد اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد لمناقشة برنامج الإعداد الخاص للمشاركة بالحدث العالمي للظهور بالصورة المشرفة لرياضة الإمارات.

سعود الزعابي
دورة الألعاب العالمية
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