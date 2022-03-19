«صدارة ثلاثية» في كأس رئيس الدولة للبولو

دبي (الاتحاد)

تصدرت فرق بن دري والحبتور والإمارات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو، التي ينظمها نادي غنتوت في نسختها الـ22، والمقامة حالياً بملاعب نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وجاءت صدارة الفرق الثلاثة برصيد 4 نقاط لكل منهم، من انتصارين ومن دون هزيمة، حيث يحسم فارق الأهداف ترتيب الصدارة فيما بينهم، وذلك مع ختام مباريات الجولة الثانية من الدور التمهيدي للبطولة.

وجاء تصدر بن دري بعدما حقق الفوز الثاني على التوالي على حساب فريق غنتوت 9-4، بعد أن كان التعادل مسيطراً على مجرياتها حتى بداية الشوط الثاني بنتيجة 4-4، إلا أن بن دري ظل متقدماً حتى نهايتها بعد أن توقف فريق غنتوت عن التسجيل.

وفي المباراة الثانية، تمكن فريق الحبتور من الفوز على فريق أبوظبي 8-6 بعد مباراة قوية متكافئة من الفريقين، حيث كان الإصرار على تحقيق الفوز، الذي كان من نصيب الحبتور ليحل ثانياً، وفي المباراة الثالثة فاز فريق الإمارات على ذئاب دبي 11-7، حيث دانت السيطرة لفريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم من بداية الشوط الثالث، بعد التعادل 4-4 ثم 8-5 و11-5 وانتهت 11-7.

وأدار مباريات الجولة طاقم الحكام الدولي المكون من تقروين ساوثويل، تيم بورن وبيتر وايت.

وتستأنف مباريات الدور التمهيدي غداً الأحد، بلقاء فريق الإمارات مع غنتوت الذي يسعى لبلوغ الدور النهائي للبطولة، وفي المباراة الثانية يلتقي الحبتور مع ذئاب دبي، وتختتم مباريات الدور التمهيدي بلقاء يجمع بين فريقي بن دري المتصدر بفارق الهداف مع أبوظبي، الذي يجدد رغبة التأهل على الرغم من خسارته الثانية على التوالي.