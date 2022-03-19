«المراحل السنية» تترقب الحسم في 7 بطولات



معتصم عبدالله (دبي)



تدخل مسابقات الدوري في فئات المراحل السنية للموسم الحالي 2021- 2022، والتي ينظمها اتحاد الكرة، مراحل الحسم في الجولات الأخيرة، خلال مارس الحالي، وقبل انطلاق شهر رمضان المبارك مطلع أبريل المقبل، والذي يشهد بدوره حسم المنافسة على لقب دوري الشباب 19 عاماً، بجانب دوريات الناشئين تحت 17 و16 عاماً.

وتشمل قائمة مسابقات الدوري التي يسدل عليها الستار خلال مارس الحالي، دوري الشباب تحت 21، ودوري الأشبال تحت 15 سنة «أ»، دوري الأشبال تحت 15 سنة «ب»، دوري الأشبال تحت 14 سنة «الفئة الأولى»، دوري الأشبال تحت 14 سنة «الفئة الثانية»، دوري الأشبال تحت 13 سنة «أ»، دوري الأشبال تحت 13 سنة «ج».

وقص فريق الإمارات شريط ألقاب مسابقات المراحل السنية للموسم الحالي 2021- 2022، بتتويجه بطلاً لدوري الأشبال تحت 13 عاماً «ب»، قبل ثلاث جولات على ختام المنافسة التي تشهد مشاركة 12 فريقاً، ويحتفل «الصقور» باللقب رسمياً في مباراة «الجولة 22» والأخيرة بمواجهة ضيفه الشارقة يوم 30 مارس الحالي، وتسبقها مباراته في «الجولة 21» أمام مضيفه الوصل يوم الجمعة المقبل.

ويشهد السباق على لقب «دوري الشباب تحت 21»، وهي البطولة الموازية لمسابقة رابطة المحترفين، لنفس الفئة العمرية، وتضم 8 أندية من بيتها 7 من دوري الأولى، إلى جانب شباب الأهلي، تنافساً محتدماً بين فريقي شباب الأهلي المتصدر برصيد 53، ومنافسه دبا «الوصيف» برصيد 51 نقطة، ويلتقي في «الجولة 21»، والأخيرة المقررة في 29 مارس الحالي، «الفرسان» بمضيفه العربي «الثالث»، فيما يستقبل «النواخذة» ضيفه دبا الحصن «السابع».

وتجمع المنافسة على لقب دوري الأشبال تحت 15 سنة «أ»، بين فريقي النصر المتصدر برصيد 40 نقطة، ومنافسه شباب الأهلي «الوصيف» برصيد 36 نقطة بنهاية «الجولة 16»، وتبقت جولتان في البطولة، حيث يلتقي في «الجولة 17» المقررة 26 مارس النصر بمضيفه الوصل، ويستقبل شباب الأهلي ضيفه بني ياس، فيما يلعب في «الجولة 18» والأخيرة في 31 مارس النصر مع الوحدة، وشباب الأهلي في مواجهة مضيفه الظفرة.

وتبقى جولتان في دوري الأشبال تحت 15 سنة «ب»، حيث تجمع المنافسة على اللقب الإمارات «المتصدر» وله 54 نقطة من 18 مباراة، والفجيرة «الوصيف» برصيد 51 نقطة من 19 مباراة، ويشارك 11 نادياً في الدوري.

ووصلت المنافسة على لقب دوري الأشبال تحت 14 سنة «الفئة الأولى والثانية»، المراحل الحاسمة بعد ختام الدور الأول، حيث يتنافس الشارقة وشباب الأهلي على الفئة الأولى، والوصل والعين في الفئة الثانية، ويقضي نظام الدوري الذي يشهد مشاركة 16 نادياً على تأهل أصحاب المراكز الأربع الأولى في كل مجموعة بنهاية الدور الأول إلى «الفئة الأولى» في المرحلة الثانية، فيما تلعب بقية الأندية الثمانية في «الفئة الثانية» بنظام الدوري من دور واحد.

في المقابل، يشهد سباق دوري الأشبال تحت 13 سنة «أ» منافسة بين الوصل وشباب الأهلي، فيما تتنافس فرق الرمس ورأس الخيمة ودبا على التوالي على لقب دوري الأشبال تحت 13 سنة «ج».