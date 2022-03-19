«الملك جيمس» 36908 نقاط



لوس أنجلوس (أ ف ب)

تألق الثلاثي المؤلف من ليبرون جيمس، والكاميروني جويل إمبيد وكيفن دورانت بشكل لافت، ليقودوا فرقهم إلى انتصارات لافتة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ضرب «الملك» جيمس بقوة خلال مباراة فريقه لوس أنجلوس ليكرز ضد تورونتو رابتورز بعيداً عن قواعده، بتسجيله 36 نقطة بينها 16 في الربع الأخير، ليقوده إلى فوز ثمين 128-123 بعد التمديد في سعيه لانتزاع بطاقة التأهل إلى «البلاي أوف».

وبات جيمس «36908 نقاط» على بعد 20 نقطة لتخطي كارل مالون «36928 نقطة»، ثاني أفضل الهدافين في التاريخ، في حين يبقى الأسطورة كريم عبد الجبار بعيداً برصيد 38387 نقطة.

ووضع ليكرز بالتالي حداً لثلاث هزائم توالياً، فبات رصيده 30 فوزاً مقابل 40 هزيمة.

وبعد أن ظن تورنتو بأنه حسم النتيجة في مصلحته عندما سجّل له جاري ترنت جونيور سلة في الثواني الأخيرة ليتقدم فريقه 116-113، انتزع المخضرم راسل وستبروك التعادل بعدها مباشرة ليفرض التمديد الذي حسمته كتيبة جيمس في مصلحتها، وأنهى وستبروك المباراة مسجلاً «تريبل دابل» مع 22 نقطة و10 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

في المقابل، سجل إمبيد 30 نقطة أو أكثر للمرة الرابعة توالياً، ليقود فيلادلفيا سفنتي سيكسرز إلى الفوز على دالاس مافريكس 111-101.

وأنهى إمبيد، أحد المرشحين لإحراز لقب أفضل لاعب في الدوري المنتظم، المباراة برصيد 32 نقطة و8 متابعات و4 تمريرات حاسمة، وأضاف جيمس هاردن 24 نقطة، ونجح في 12 تمريرة حاسمة.

وعزز فيلادلفيا رصيده في المركز الثالث في المنطقة الشرقية بسجل يتضمن 43 انتصاراً و26 هزيمة.

وفرض لاعبو سيكسرز رقابة شديدة على نجم مافريكس السلوفيني لوكا دونتشيتش، فاكتفى الأخير بتسجيل 17 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة.

وبعد أن أنهى سيكسرز الشوط الأول متقدماً بفارق 5 نقاط، نجح في توسيع الفارق إلى 20 في مطلع الربع الأخير.

وتعملق كيفن دورانت بدوره ليسهم في قلب فريقه بروكلين نتس تخلفه أمام بورتلاند ترايل بلايزرز بفارق 18 نقطة في الربع الثالث إلى فوز 128-123 بفضل تسجيله 38 نقطة، كما سجّل زميله سيث كوري 27 نقطة بينها 7 رميات ثلاثية، ليعزّز الفريق رصيده من الانتصارات إلى 37 مقابل 34.

وفي المباريات الأخرى، فاز ميامي هيت على أوكلاهوما سيتي ثاندر 120-108، ونيو أورليانز بيليكينز على سان أنتونيو سبيرز 124-91، وأتلانتا هوكس على ممفيس جريزليز 120-105، وكليفلاند كافالييرز على دنفر ناجتس 119 - 116 بعد التمديد، ونيويورك نيكس على واشنطن ويزاردز 100-97، وفينيكس صنز على شيكاغو بولز 129-102، وبوسطن سلتيكس على ساكرامنتو كينجز 126-97، ويوتا جاز على لوس أنجلوس كليبرز 121-92، وهيوستن روكتس على إنديانا بايسرز 118-121.