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الرياضي
«زجاجة» في رأس «الحكم»!
«زجاجة» في رأس «الحكم»!
19 مارس 2022 12:32

 
برلين (أ ف ب) 

توقفت المباراة بين بوخوم وضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ، في افتتاح المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك بعد إصابة الحكم المساعد بزجاجة رميت من مدرجات الفريق المضيف.
وكان مونشنجلادباخ متقدماً على مضيفه بهدفين نظيفين للفرنسي حسن بليا «55» والسويسري بريل إيمبولو «61»، حين حصلت الحادثة في الدقيقة 69.
وقال مونشنغلادباخ في حسابه على تويتر: «قام أحد مشجعي بوخوم بإلقاء «زجاجة» على رأس الحكم المساعد، وبالتالي تم إيقاف المباراة. تصرفات غير مقبولة».
وسقط الحكم المساعد على الأرض لفترة قصيرة من الوقت، قبل أن ينهض، لكن المباراة توقفت على الفور، بعدما طلب الحكم من مساعده الانضمام إليه لمغادرة أرض الملعب.
وأعلن مونشنجلادباخ لاحقاً «أن المباراة توقفت نهائياً»، فيما استنكر بوخوم ما حصل، قائلاً في حسابه على تويتر: «سلوك مثير للاشمئزاز، محرج بكل بساطة، نأمل أن يكون مساعد الحكم على ما يرام».
ويواجه بوخوم الذي يحتل المركز الحادي عشر بـ32 نقطة، احتمال معاقبته بسبب هذه الحادثة، بانتظار معرفة إذا كانت المباراة ستستكمل في موعد لاحق أو سيمنح مونشنجلادباخ انتصاره التاسع للموسم.

الدوري الألماني
البوندسليجا
مونشنجلادباخ
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