مباراة العراق والإمارات في الرياض

كوالالمبور (أ ف ب)

ستقام مباراة العراق والإمارات ضمن تصفيات «مونديال 2022» في كرة القدم، المنقولة من العاصمة بغداد إلى أرض محايدة لأسباب أمنية، في العاصمة السعودية الرياض يوم الخميس المقبل، بحسب ما أعلن الاتحاد الآسيوي اليوم «السبت».

وقال الاتحاد القاري في بيان إنه تقرّر نقل المباراة «من استاد المدينة الدولي في بغداد إلى الرياض»، مبرراً ذلك بالأحداث الأخيرة في العراق والتحولات الأوسع في الأمن العالمي في الأسابيع الأخيرة، وتم إجراء إعادة تقييم للوضع الأمني والسلامة في العراق من قبل الاتحاد الآسيوي و«الفيفا».