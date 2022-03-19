«درع اليد» على أبواب «قلعة الملك»



رضا سليم (دبي)



أصبح درع دوري أقوياء اليد على أبواب «قلعة الملك»، للمرة السادسة عشرة في تاريخه، والسادسة على التوالي، حيث يحتاج الشارقة إلى 3 نقاط فقط، في آخر مباراتين، أو تعادل وحيد، بجانب الحصول على نقطة الخسارة في المباراة التالية، بعد الفوز الذي حققه شباب الأهلي على النصر «الوصيف» 32-24 في المباراة التي جرت بينهما بصالة راشد بن حمدان، ضمن الجولة السادسة وقبل الأخيرة للدور النهائي، وانتهى الشوط الأول للضيوف 19-12، ليتقدم «الفرسان» إلى «الوصافة» وله 17 نقطة، وبفارق نقطتين عن الشارقة، بينما رفع «العميد» رصيده إلى 15 نقطة، وتراجع إلى المركز الثالث.

ويلتقي غداً «الأحد» الشارقة مع مليحة بصالة الأخير، وهي مباراة حسم الدرع، والتي تم تأجيلها لمدة 24 ساعة، بطلب من الفريقين، ويتصدر «الملك» القمة برصيد 17 نقطة، ويحتاج إلى التعادل فقط في المباراة لحسم اللقب، قبل محطة النهاية بجولة، حتى لو خسر في الأسبوع السابع والأخير من النصر.

وبلغة الحسابات سيرفع شباب الأهلي رصيده إلى 19 نقطة، في حالة فوزه على العين، في الجولة الأخيرة، وبالتالي يحتاج الشارقة إلى الوصول إلى «النقطة 20» في مباراتين.

من ناحية أخرى، نجح العين في الفوز على دبا الحصن 23-19 في المباراة التي جرت بينهما بصالة البنفسج ضمن الجولة نفسها، وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 10-9، ليرفع العين رصيده إلى 11 نقطة، ليتقدم مؤقتاً إلى المركز الخامس، فيما يقبع دبا الحصن في المركز الأخير وله 6 نقاط من 6 هزائم.