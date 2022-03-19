رونالدو.. «النبأ السار»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



قرر البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد في «صيف 2023»، البقاء في «أولد ترافورد» حتى يستكمل هذا العقد، حتى وإن لم يتأهل «الشياطين الحمر» إلى دوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج» في الموسم المقبل، هذا ما أكدته صحيفة «تلجراف» الإنجليزية نقلاً عن مصادر قريبة من «الدون».

وفي حالة ابتعاد مانشستر يونايتد هذا الموسم عن المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، المؤهلة للعب في دوري الأبطال الموسم المقبل، ستكون المرة الأولى منذ 20 عاماً، لا يشارك فيها رونالدو الهداف التاريخي لكرة القدم في العالم، في البطولة الأوروبية الأولى.

وقالت الصحيفة إن النجم الحاصل على 5 كرات ذهبية، لا ينوي مغادرة «أولد ترافورد» بنهاية الموسم، ويأمل في تعيين مدير فني دائم للفريق، مع عقد صفقات قوية خلال سوق الانتقالات الصيفية، حتى يمكن تحقيق أداء أفضل في الموسم القادم.

وأضافت الصحيفة أن بقاء «الدون» يعتبر نبأً سعيداً لإدارة «اليونايتد»، نظراً لأن النادي ربما يفقد المهاجمين الأوروجوياني إدينسون كافاني والإنجليزي جيسي لينجارد اللذين ينتهي عقديهما هذا الصيف، في الوقت الذي يفكر فيه ماركوس راشفورد في الرحيل، بينما ما زال المهاجم الشاب ميسون جرينوود مستبعداً لأسباب قضائية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد يبحث بالفعل عن مدرب جديد بديلاً للمدرب المؤقت رانجينك الذي ينتهي عقده في الصيف، وإنه من المحتمل أن يجد ضالته المنشودة قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

وهناك اسمان مطروحان منذ فترة من الوقت على إدارة النادي، وهما الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان، والهولندي إيريك تين هاج المدير الفني لأياكس أمستردام، وانضم إليهما مؤخراً الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتوتنهام، والأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد.