كورتوا: استعراض القوة!



أنور إبراهيم (القاهرة)



قال البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الإسباني، إن مباراة «كلاسيكو الأرض» أمام برشلونة غداً «الأحد» في «الجولة 29» للدوري «الليجا»، خطوة مهمة جداً نحو إحراز اللقب.

وأضاف في حديث لصحيفة موندو ديبورتيفو، أن الفارق بين الريال وأقرب منافسيه إشبيلية عشر نقاط، بينما الفارق بينه وبرشلونة الثالث في الترتيب 15 نقطة، وتلك ميزة مهمة قبل مواجهة «البارسا».

واعترف كورتوا بأن المباراة صعبة، ولكنها مهمة لجماهير «الملكي» ولاعبيه وإدارة النادي، وهي المباراة الأخيرة قبل توقف المسابقة، بسبب خوض المنتخبات لمباريات «الأجندة الدولية»، ولهذا من المهم الفوز بها لتوسيع الفارق مع كل المنافسين.

وقال كورتوا: سوف نؤكد قوتنا بالفوز بهذه المباراة، والحفاظ على فارق النقاط عن إشبيلية، وتوسيع الفارق بيننا وبرشلونة إلى 18 نقطة، وإذا ما تحقق ذلك على أرض الواقع فسيكون إنجازاً كبيراً.

وحذر كورتوا زملاءه من الاستهتار أو التراخي وطالبهم بضرورة التركيز الشديد، واعترف في الوقت نفسه بأن برشلونة فريق جيد جداً، وعقد صفقات مهمة في «الميركاتو الشتوي»، مشيراً إلى أن كل مباريات «الكلاسيكو» بين الريال والبارسا، صعبة، ويحسمها الفريق الأكثر هدوءاً وتركيزاً.

ويواجه ريال مدريد بعد العودة من فترة التوقف الدولي، أندية إشبيلية وأتليتكو مدريد وريال بيتيس، وهي مواجهات صعبة قبل نهاية الموسم الذي يتبقى منه 10 مباريات فقط، وهذا يفتح الباب أمام أكثر من احتمال، وربما يوجد نوع من الصعوبة أمام «الملكي»، ولهذا على كتيبة كارلو أنشيلوتي أن تحسم السباق على اللقب مبكراً، والفوز على برشلونة سيكون الخطوة الأولى المهمة لتحقيق ذلك، على حد قول كورتوا.

يذكر أن تيبو كورتوا المولود في 11مايو 1992 «29 عاماً» سبق له اللعب في تشيلسي الإنجليزي، وأتليتكو مدريد الإسباني، ثم عاد مرة أخرى إلى «البلوز»، ومنه إلى ريال مدريد في أغسطس 2018، واستقر به المقام من وقتها في «السانتياجو برنابيو».

وكورتوا الحارس الأساسي لمنتخب بلجيكا، وقاده إلى نصف نهائي كأس العالم 2018 بروسيا، وحصل في البطولة على لقب أفضل حارس.