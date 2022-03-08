عبدالله العامري ينتزع لقب سباق الإسطبلات الخاصة

محمد حسن (دبي)

انتزع الفارس عبد الله علي العامري على صهوة «امهان دي لوريك» لإسطبلات زعبيل، لقب سباق الإسطبلات الخاصة ضمن اليوم الثاني لفعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، الذي أقيم لمسافة 119 كلم وشهد مشاركة 214 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.

نظم السباق نادي دبي للفروسية، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية، ورصدت له جوائز قيمة، حيث نال صاحب المركز الأول مبلغ 200 ألف درهم، والمركز الثاني 180 ألف درهم، والثالث 160 ألف درهم، فيما نال أصحاب المراكز من الرابع إلى المركز الـ 70 مبالغ مالية.

وتمكن العامري من تحقيق اللقب بعد أداء قوي قاطعاً المسافة بزمن قدره 4:21:47 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 27.27 كلم/ساعة، متفوقاً بفارق 3 ثوان عن الوصيفة ليلى محمد عبيد المرزوقي على صهوة «كاميل دي كومبيت» لإسطبلات الكمدة، التي سجلت 4:21:50 ساعة. وجاء في المركز الثالث بفارق أجزاء من الثانية عن الوصيفة، الفارس زايد غانم محمد المري على صهوة «بي ألايف دي سومانت» لإسطبلات «تي ان تي».

وتميز السباق بسرعة معتدلة في المراحل الثلاث الأولى، ويبدو أن الرياح الخفيفة المصحوبة بالغبار تركت آثارها على الفرسان وخيولهم، لكن المرحلة الأخيرة شهدت تنافساً قوياً واستطاع البطل أن يعوض فارق الزمن بعد أن انطلق سابعاً، لكنه تمكن من تجاوز الجميع مستفيداً من قوة الجواد البطل «امهان دي لوريك».

وعقب ختام السباق، قام اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج الفائزين حيث نال بطل السباق الكأس الذهبي، والوصيفة نالت الكأس الفضي، فيما نال صاحب المركز الثالث الكأس البرونزي.

وأعرب بطل السباق الفارس عبد الله علي العامري عن سعادته بتحقيق لقب الإسطبلات الخاصة ضمن المهرجان، وقال: السباق يكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لي لأنه يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

أضاف العامري: السباق شهد وتيرة معتدلة للسرعة وحاولت أن أكون قريباً من الصدارة بسرعة معتدلة وحذرة حتى لا أنال عقوبة بسبب زيادة نبض الجواد عن الحد المسموح به، ونأمل مواصلة الانتصارات في ما تبقى من سباقات المهرجان.

يذكر أن العامري نال لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة في نسخته قبل الماضية، كما أنه نال كأس ولي عهد دبي، وأيضاً حل وصيفاً في بطولة العالم للسباق والناشئين للقدرة التي أقيمت بهولندا، بالإضافة إلى العديد من الألقاب.

كأس جميلتي للأفراس

تستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة، صباح اليوم، سباق جميلتي للأفراس ضمن ثالث أيام فعاليات المهرجان، وينطلق السباق في السابعة صباحاً، وتم تقسيمه إلى 4 مراحل، تبلغ «الأولى» التي تم ترسيمها بالألوان الصفراء 40 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة.

وتم ترسيم المرحلة الثانية بالألوان الحمراء، وتبلغ مسافتها 32 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، ثم المرحلة الثالثة التي تم ترسيمها بالألوان الزرقاء وتبلغ مسافتها 27 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية لمدة 50 دقيقة. وأخيراً المرحلة الرابعة والأخيرة التي تبلغ مسافتها 20 كيلومتراً، وتم ترسيمها بالألوان البيضاء.

ويحمل الفارس سهيل الغيلاني لقب النسخة الماضية لسباق جميلتي التي أقيمت لمسافة 120 كلم، بعد أن قطع المسافة على صهوة الفرس «سيفين لازراك» لإسطبلات «ام7» مسجلاً زمناً وقدره 4:18:12 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 27.89 كلم/ ساعة.

وجاء في المركز الثاني بفارق أقل من ثانية سعيد الخياري على صهوة «توسكامارا» وهو أيضاً لإسطبلات «ام7»، فيما حل ثالثاً خلف الغيث على صهوة «بريها دي لوكو اس تي» لإسطبلات جميرا، مسجلاً زمناً وقدره 4:18:28 ساعة.

أبطال السباق

الأول: عبد الله علي العامري «زعبيل»

الثاني: ليلى المرزوقي «الكمدة»

الثالث: زايد غانم محمد المري «تي ان تي»

الرابع: سعيد أحمد الشامسي «اس اس»

الخامس: حمدان أحمد المري «زعبيل»