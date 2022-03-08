8 أجانب في قائمة الشارقة الآسيوية

علي معالي (دبي)

أرسل نادي الشارقة قائمته الآسيوية قبل انطلاق النسخة الجديدة التي سيلتقي فيها الزوراء العراقي 15 مارس الجاري، حيث تضم قائمة «الملك» 8 لاعبين أجانب وهم: شوكوروف، كايو لوكاس، بن مالانجو، عثمان كمارا، برنارد دوارتي، لوان بيريرا، ماركوس ميلوني، جوستافو، وهو ما يحدث للمرة الأولى في النظام الجديد للبطولة الآسيوية، حيث يسمح لكل فريق بتسجيل أي عدد من اللاعبين الأجانب في قائمته العامة، ولكن في المباريات الرسمية سيتم اعتماد وجود لاعب آسيوي، وهو شوكوروف و3 أجانب. وكان «الملك» قد عانى في النسخة الماضية، عندما أصيب إيجور كورنادو، حيث لم يُسمح وقتها بالتغيير أو الاستعانة بأي عنصر آخر مع وجود وقتها كل من لوان بيريرا وميلوني مع الفريق في التدريبات فقط.

وعبر أحمد مبارك مدير الكرة بنادي الشارقة عن تفاؤله بهذا النظام قائلاً: القائمة الآسيوية تضم 35 لاعباً من محليين وأجانب، وقائمة المباراة 20 لاعباً، ونظام اللاعبين الأجانب يتم تطبيقه لأول مرة، وبكل تأكيد ستكون الاستفادة منه كبيرة للغاية للجميع، سواء الأندية المشاركة، أو مستوى البطولة.

وأضاف: هذا النظام يمنح المدرب عدة خيارات وهو ما لم يكن متوفراً لدى عبدالعزيز العنبري المدرب السابق للشارقة في النسخة الماضية، ولكن مع الروماني كوزمين ستكون الأوضاع مختلفة بتواجد جميع اللاعبين الأجانب في القائمة، ويوم المباراة سيختار قائمته المناسبة من اللاعبين الأجانب بواقع آسيوي و3 أجانب آخرين.

وقال مبارك: سوف تتعدد الاختيارات لدى المدرب في مثل هذه الأمور، وبالتالي سوف نشاهد تطوراً مناسباً للكرة الآسيوية، والخيارات ستكون أكبر ومستوى المنافسات أفضل، ومن المتوقع أن يزيد العدد من الأجانب في النسخة المقبلة وليست الحالية بـ 5 أجانب بواقع لاعب آسيوي و4 أجانب.