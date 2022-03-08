10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الرياضي
8 أجانب في قائمة الشارقة الآسيوية
8 أجانب في قائمة الشارقة الآسيوية
9 مارس 2022 01:04

علي معالي (دبي)

أرسل نادي الشارقة قائمته الآسيوية قبل انطلاق النسخة الجديدة التي سيلتقي فيها الزوراء العراقي 15 مارس الجاري، حيث تضم قائمة «الملك» 8 لاعبين أجانب وهم: شوكوروف، كايو لوكاس، بن مالانجو، عثمان كمارا، برنارد دوارتي، لوان بيريرا، ماركوس ميلوني، جوستافو، وهو ما يحدث للمرة الأولى في النظام الجديد للبطولة الآسيوية، حيث يسمح لكل فريق بتسجيل أي عدد من اللاعبين الأجانب في قائمته العامة، ولكن في المباريات الرسمية سيتم اعتماد وجود لاعب آسيوي، وهو شوكوروف و3 أجانب. وكان «الملك» قد عانى في النسخة الماضية، عندما أصيب إيجور كورنادو، حيث لم يُسمح وقتها بالتغيير أو الاستعانة بأي عنصر آخر مع وجود وقتها كل من لوان بيريرا وميلوني مع الفريق في التدريبات فقط.
وعبر أحمد مبارك مدير الكرة بنادي الشارقة عن تفاؤله بهذا النظام قائلاً: القائمة الآسيوية تضم 35 لاعباً من محليين وأجانب، وقائمة المباراة 20 لاعباً، ونظام اللاعبين الأجانب يتم تطبيقه لأول مرة، وبكل تأكيد ستكون الاستفادة منه كبيرة للغاية للجميع، سواء الأندية المشاركة، أو مستوى البطولة.
وأضاف: هذا النظام يمنح المدرب عدة خيارات وهو ما لم يكن متوفراً لدى عبدالعزيز العنبري المدرب السابق للشارقة في النسخة الماضية، ولكن مع الروماني كوزمين ستكون الأوضاع مختلفة بتواجد جميع اللاعبين الأجانب في القائمة، ويوم المباراة سيختار قائمته المناسبة من اللاعبين الأجانب بواقع آسيوي و3 أجانب آخرين.
وقال مبارك: سوف تتعدد الاختيارات لدى المدرب في مثل هذه الأمور، وبالتالي سوف نشاهد تطوراً مناسباً للكرة الآسيوية، والخيارات ستكون أكبر ومستوى المنافسات أفضل، ومن المتوقع أن يزيد العدد من الأجانب في النسخة المقبلة وليست الحالية بـ 5 أجانب بواقع لاعب آسيوي و4 أجانب.

الشارقة
دوري أبطال آسيا
الزوراء العراقي
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©