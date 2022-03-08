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الرياضي
دورة «الفيفا» لإعداد محاضري الحكام تحقق أهدافها
محاضرو الحكام حققوا استفادة كبيرة من الدورة (الاتحاد)
9 مارس 2022 01:04

دبي (الاتحاد)

اختتمت محاور الدورة التدريبية المتقدمة لمحاضري الحكام التي نظمها اتحاد الكرة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في فندق كورال بدبي، في الفترة من 3 إلى 7 مارس الحالي، وبمشاركة 25 من حكام كرة القدم الدوليين السابقين والحاليين.
وشهد ختام الدورة عبدالله محمد كرم عضو لجنة الحكام، وريتشارد ميلين المدير الفني للحكام، وأحمد يعقوب المسؤول الفني للمحاضرين والمُقيَمين.
وأكد سالم علي الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الحكام، أن دورة الـ «فيفا» المتقدمة لإعداد محاضرين للحكام تأتي ضمن سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل لتطوير قضاة الملاعب الدوليين السابقين والحاليين، والاستفادة من خبراتهم للمساهمة في تطوير رياضة كرة القدم بشكل عام والتحكيم بشكل خاص. وأثنى الشامسي على التعاون المستمر بين اتحاد الكرة والفيفا في تنظيم الدورات المتخصصة التي تسهم في إعداد منتسبي منظومة التحكيم الإماراتية بطرق وأساليب تعليمية تواكب التطورات التي تشهدها اللعبة، وأشاد بالمحاضرين الدوليين عصام عبدالفتاح، وإسماعيل الحافي، وفريق العمل بإدارة الحكام والمشاركين.
الجدير بالذكر أن محاضرات الدورة ناقشت على مدار خمسة أيام مهام ومسؤوليات محاضر الحكام، وكيفية إعداده للمحاضرة وتجهيز وتقديم المادة التعليمية، واستخدام الوسائل التعليمية الحديثة والاستعانة بلقطات الفيديو للحالات التحكيمية.
كما تطرقت لمواد قانون اللعبة من المادة 1 إلى المادة 17 والتي تتضمن التعريف بالأخطاء وسوء السلوك والتسلل، بالإضافة لدرجات المخالفة (الإهمال، التهور، القوة الزائدة) والحالات التي تستدعي إشهار البطاقتين الصفراء والحمراء.

اتحاد الكرة
الفيفا
الاتحاد الدولي لكرة القدم
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