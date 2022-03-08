127 فوزاً و27 تعادلاً في 154 مباراة بـ «دوري الأولى»

دبي (الاتحاد)

أضافت الجولة 22، من دوري الدرجة الأولى، سبعة انتصارات جديدة للمنافسة، رافعة عدد حالات الفوز إلى 127 فوزاً، بانتصار دبا على الذيد بهدف، ودبا الحصن على العربي بهدفين لهدف، والبطائح على الجزيرة الحمراء بخمسةِ أهداف لواحد، والحمرية على مصفوت بهدف، وحتا على سيتي بهدفين لهدف، والرمس على جلف إف سي بهدف، ومسافي على التعاون بهدفين لهدف.

ولم تشهد الجولة 22 أي حالة تعادل، ليتوقف عداد التعادلات عند الرقم 27، فيما ارتفع عدد الأهداف إلى 447 هدفاً، نال دبا 54 منها، والعربي 40 بما يقارب 25% من جملة الأهداف المحرزة.

وأقيمت بنهاية الجولة الأخيرة 154 مباراة، وتبقت 56 مباراة، موزعة على ثمانية أسابيع، يسدل بعدها الستار على واحدة من أفضل نسخ دوري الأولى، وأكثرها إثارة، بتتويج البطل والوصيف، وصعودهما إلى دوري أدنوك للمحترفين.

ويعد دبا أكثر الفرق تحقيقاً للفوز بـ18 انتصاراً، وهو صاحب أفضل خطي هجوم ودفاع، حيث سجل 54 هدفاً، واستقبل ثمانية فقط، فيما استحق فريق الفجيرة لقب «ملك التعادلات»، بتعادله في ست مباريات في الدوري، ويعتبر سيتي أكثر الفرق قبولاً للخسارة حيث خسر 16 جولة.

ويتوقع أن تتهاوى الأرقام المسجلة في المواسم الأخيرة، بنهاية النسخة الحالية من دوري الأولى (2021-2022)، على صعيد عدد حالات الفوز والأهداف المحرزة، ورصيد الفريقين الصاعدين من النقاط، وأيضاً الرصيد الإجمالي لأهداف الدوري، فعدد حالات الفوز سيتجاوز الـ 160، وعدد الأهداف مرشح لتخطي حاجز الـ 500 هدف، وقد ينهي هداف الدوري المسابقة برصيد 26 هدفاً أو أكثر.

ويتنافس اكثر من لاعب على لقب الهداف، لكن ترجح التوقعات أن يذهب اللقب لديجو مهاجم دبا، أو فينسيوس لاعب الحمرية، وللأول 19 هدفاً مقابل 17 للثاني، فيما تتنافس خمسة فرق على بطاقتي الصعود لدوري أدنوك للمحترفين، تتفاوت حظوظها وحساباتها، ففي الوقت الذي تبدو فيه فرصة دبا المتصدر حالياً برصيد 55 نقطة، والعربي الثاني برصيد 53 نقطة كبيرة، يقاتل الثلاثي البطائح «الثالث» بـ 46 نقطة، ودبا الحصن الرابع برصيد 44 نقطة، والحمرية الخامس بـ 43 نقطة من أجل الوصول إلى دوري أدنوك، رافضين الاستسلام، فيما تتنافس بقية الفرق على تحسين المراكز.