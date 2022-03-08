«الزعيم» إلى نهائي «كأس الرابطة» للمرة الثالثة في تاريخه

دبي (الاتحاد)

حسم العين بطاقة التأهل الثانية لنهائي كأس رابطة المحترفين، بالتعادل السلبي مع الجزيرة، وبعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق، ليضرب «الزعيم» موعداً مع شباب الأهلي، الذي تأهل بالفوز على الوحدة.

وجاء تأهل العين للنهائي بأفضلية التعادل في مباراة ذهاب نصف النهائي على ملعب الجزيرة «استاد محمد بن زايد» بنتيجة 1-1، وهو التأهل الثالث للعين للنهائي، والأول في مشواره منذ 2011، ليحرم في المقابل الجزيرة من فرصة التواجد الرابع في النهائي.

دشن العين المحاولات الهجومية مع انطلاقة المباراة بواسطة جوناتاس في الدقيقة 3 من كرة مرت قريبة من مرمى الجزيرة.

ولاحت الفرصة الأبرز لأصحاب الأرض من هجمة مرتدة قادها سفيان رحيمي، الذي أرسل تمريرة ذكية لزميله جوناتاس وضعته في مواجهة الحارس علي خصيف، ليلعب الكرة بيمناه مرت قريبة من القائم الأيسر لمرمى الجزيرة في الدقيقة 26.

وتواصلت المحاولات الهجومية للعين مع بداية الشوط الثاني، وأرسل لابا كودجو تمريرة من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء، حاول يحيى نادر ترجمتها في المرمى، لتصطدم كرته بمدافع الجزيرة، وأعقبتها محاولة ثانية من تسديدة محمد عباس من خارج منطقة الجزاء، أبعدها على خصيف بصعوبة للركنية في الدقيقة 60.

وهدد زايد العامري مرمى العين من تمريرة للبديل علي مبخوت داخل منطقة الجزاء، حاول العامري مخادعة الحارس خالد عيسى، الذي نجح في التصدي للكرة في الدقيقة 66.

واستمر «سجال الفرص المهدرة» من الفريقين، بعدما أهدر خوانكا فرصة داخل منطقة الجزاء، من تمريرة الحارس خالد عيسى خلف دفاع الجزيرة، ورد الأخير بتسديدة قوية لمبخوت من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس في الدقيقة 82، ليحسم التعادل السلبي المواجهة بين الفريقين.