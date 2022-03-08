بطولة الظفرة لصيد الكنعد تدشن محطتها الثالثة 17 مارس



منطقة الظفرة (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، عن إطلاق المحطة الثالثة من «بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد للرجال والنساء» بدورتها الثانية، التي تتزامن مع مهرجان الظفرة البحري على شاطئ المغيرة في مدينة المرفأ بمنطقة الظفرة خلال الفترة من 17 ولغاية 26 مارس الجاري.

وتأتي المحطة الثالثة من البطولة ضمن موسم صيد الكنعد في إمارة أبوظبي، وقد خصص لها 20 جائزة لفئتي الرجال والنساء بقيمة 920 ألف درهم، إذ خصص لكل فئة 10 مراكز، ويحصل الفائز بالمركز الأول في كل فئة على مبلغ 120 ألف درهم، والمركز الثاني 80 ألف درهم، والمركز الثالث 60 ألف درهم، والمركز الرابع 50 ألف درهم، والمركز الخامس 40 ألف درهم، والسادس 30 ألف درهم، و20 ألف درهم لكل مركز من السابع ولغاية العاشر.

وقال عبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، إن بطولة الظفرة لصيد الكنعد للرجال والنساء شهدت خلال المحطتين الأولى والثانية «بطولة دلما وبطولة المغيرة» مشاركات واسعة بلغت 1046 مشاركاً من مختلف الجنسيات، منهم 970 مشاركاً في فئة الرجال، و76 مشاركة في فئة النساء.

وتوقع أن تشهد المحطة الختامية في موسم صيد الكنعد بإمارة أبوظبي زيادة في عدد المشاركين ضمن الفئتين، وذلك يعود إلى استقرار الأحوال الجوية واعتدال درجات الحرارة، حيث تتزامن البطولة مع نهاية فصل الشتاء وحلول فصل الربيع، مؤكداً اكتمال كافة التجهيزات لانطلاق البطولة، والإعلان عن فتح باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني قريباً، وتسليم أرقام المشاركين في مختلف مدن الدولة.

وأشار عبيد المزروعي إلى أن البطولة تهدف إلى التعريف بسواحل وجزر منطقة الظفرة، وخلق فرصة أمام الهواة لممارسة رياضة صيد السمك التقليدي، وتنشيط ونشر هواية صيد الأسماك وإحياء روح التنافس بين هواة صيد الأسماك، والحفاظ على السلامة البحرية وتنظيم صيد الكنعد، إلى جانب الحفاظ على المسابقات التقليدية التراثية التي تعبر عن تراث الإمارات. وحددت اللجنة المنظمة طريقة الصيد المسموحة في البطولة بطريقة اللفاح «التشخيط» بالصنارة والونش، ولا يسمح الصيد بطريقة الألياخ بجميع أنواعها، الهيالي، بريسم، نايلون، المسدس البحري، المنشلة أو البويه وجميع الوسائل الأخرى.

وتتمثل شروط البطولة في التقيد بشروط الأمن والسلامة حسب النظم واللوائح المتبعة في الدولة وجهاز حماية المنشآت وهيئة البيئة - أبوظبي، وتصوير فيديو يظهر مراحل صيد السمكة وصولاً إلى لحظة وزنها، فيما سيكون أقل وزن للمشاركة هو 25 كجم لفئة الرجال و10 كيلوجرامات لفئة النساء..كما أن المسابقة مفتوحة أمام المواطنين والمقيمين وزوار دولة الإمارات، والصيد متاح للمشاركين في كافة مناطق الدولة المصرح الصيد بها.

كما يشترط تصوير فيديو يظهر مراحل صيد السمكة وصولاً إلى لحظة وزنها، من خلال تصوير واضح وغير مقطع ومن داخل القارب فقط، يكون من بداية صيد السمكة مروراً بانتهاء عملية الصيد ووزن السمكة مع إبراز محيط القارب بدون استعمال وسيلة التقريب Zoom وفي حال انقطاع التصوير أو عدم تثبيت التصوير على السمكة سوف تلغى المشاركة، ويتم رفع الفيديو على الإنستجرام وذكر اسم المتسابق والتاريخ والوقت وكتابة وسم #تراثنا، ويتم إرسال الفيديو عن طريق الواتساب، أو تسليمه إلى مكتب اللجنة في موقع المهرجان عن طريق ذاكرة خارجية USB أو بأي طريقة مناسبة.

ويجب خلال عملية التصوير مراعاة تصوير ملصق رقم المشارك، ذكر اسم المتسابق الكامل والتاريخ والوقت، تصوير 360 قبل تحميل السمكة للقارب، تصوير الميزان في حالة الصفر كجم مع إبراز السمكة في محيط الفيديو قبل الوزن، فيما يلغى أي فيديو غير مكتمل للشروط السابق ذكرها.

وتقوم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، بنشر كافة التفاصيل والتحديثات المتعلقة ببطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد، عبر منصات «تراثنا» على مواقع التواصل الاجتماعي، وتستقبل من خلالها كافة الملاحظات والاستفسارات.

يذكر أن بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد للنساء والرجال، تهدف إلى الحفاظ على السلامة البحرية من الصيد الجائر بحسب قوانين الدولة وتنظيم صيد الكنعد، والحفاظ على المسابقات التقليدية التراثية التي تعبر عن تراث الإمارات البحري، وإعادة إحياء التراث البحري المحلي، والتعريف بسواحل وجزر منطقة الظفرة، وخلق فرصة أمام الهواة للمارسة صيد السمك التقليدي، وتنشيط ونشر هواية صيد الأسماك، وإحياء روح التنافس الشريف بين هواة صيد الأسماك، والمشاركة الواسعة وجعل المسابقة موسمية لعشاق الصيد.

وانطلقت المحطة الأولى من البطولة «بطولة دلما» خلال الفترة من 9 لغاية 18 ديسمبر 2021، فيما كانت المحطة الثانية «بطولة المغيرة» خلال الفترة من 7 ولغاية 16 يناير 2022، والمحطة الثالثة بطولة الظفرة الكبرى الختامية من 17 ولغاية 26 مارس الجاري.