«الأولمبية» تثمن دعم القيادة للرياضة النسائية



دبي (الاتحاد)



نظمت اللجنة الأولمبية الوطنية أمس الثلاثاء فعالية يوم المرأة العالمي بجناح فزعة التابع لوزارة الداخلية بمقر إكسبو 2020 دبي، بحضور ومشاركة عدد من العناصر النسائية من مختلف الجهات والمؤسسات الرياضية والعامة بالدولة.

وافتتحت المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية برنامج الفعالية بالترحيب بالحضور، مؤكدة حرص اللجنة على أن تقدم من خلال تلك الفعالية رسالة لبنات الوطن في القطاع الرياضي سواء من لاعبات أو إداريات أو مسؤولات، بضرورة تعزيز دورهن البارز والمشاركة الفاعلة في مسيرة رياضة الإمارات وضرورة الإسهام في تطورها وازدهارها.

واستعرضت المهندسة عزة بنت سليمان خلال الفعالية العديد من الموضوعات والمحاور ذات العلاقة بقطاع رياضة المرأة، وأضافت: «اخترنا إقامة الفعالية في إكسبو 2020 دبي الذي قدم على مدار الأشهر الماضية العديد من الرسائل الإيجابية والمميزة في جميع مجالات الحياة، بمشاركة زوار كافة دول العالم، ويسرني اليوم أن استعرض معكم محاور نقاشية حول أهمية تمكين المرأة في القطاع الرياضي والاحتفاء بدورها الفاعل، وكذلك تولي العناصر النسائية رئاسة بعض الاتحادات الرياضية للمرة الأولى».

وشهدت فعالية اليوم العالمي للمرأة مناقشة 3 محاور هي تمكين المرأة في الرياضة، جهود القيادة الرشيدة في دعم المرأة في القطاع الرياضي، والعناصر النسائية في الاتحادات الرياضية.

وتعرف الحضور على سبل تعزيز حضور المرأة بالمجال الرياضي من خلال التأكيد على أن ممارسة الرياضة تجعل المرأة قادرة على التعامل مع مجالات حياتها كافة، إذ تساعد ممارسة الرياضة العقل على التطور، واختيار التوجهات السليمة، ووضع المرأة دائماً في مراكز القيادة والريادة، لقدرتها على اتخاذ القرارات التي تضعها على الطريق الصحيح، وكذلك دور القطاع الخاص في تبني البطلة الرياضية ودعمها على أفضل نحو ممكن.

كما تطرقت المشاركات إلى جهود القيادة الرشيدة في دعم المرأة في القطاع الرياضي وجهود أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية التي تحظى بكل الدعم والاهتمام من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات» التي لطالما آمنت بقدرات المرأة الإماراتية وعملت على تعزيزها، حتى أصبحت الأكاديمية ركناً أساسياً في تطوير رياضة المرأة. وكذلك جهود مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة التي تسعى ضمن أهدافها الاستراتيجية، وتنفيذاً لتوجيهات قرينة حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المؤسسة، لتمكين الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال البشري في مجال رياضة المرأة مع تنشئة أجيال جديدة مؤهلة من القيادات النسائية في المجال الرياضي بالتعاون مع الهيئة الاتحادية المختصة والمؤسسات العالمية والعمل على تطوير الكوادر واستقطابها، وترسيخ الثقافة الرياضية والتوعية المجتمعية بأهميتها وتعزيز ممارسة المرأة للرياضة وخلق بيئة رياضية محفزة تساهم في تطوير رياضة المرأة.

من جانبها أكدت المهندسة عزة بنت سليمان أن المرأة الإماراتية شريك فاعل في مسيرة التنمية الرياضية، ومن الواجب تمكينها وإعطائها الفرصة لتبوؤ مناصب قيادية ولعب دور ريادي، وهو الأمر الذي تجلى خلال المرحلة الماضية، باختيار عناصر نسائية لترؤس 3 اتحادات رياضية جديدة، هن الدكتورة مي الجابر لرئاسة اتحاد الريشة الطائرة، والدكتورة هدى المطروشي لرئاسة اتحاد الخماسي الحديث، والدكتورة آمنة المازمي لرئاسة اتحاد النت بول، إلى جانب تولي نورة خليفة السويدي، اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، والدكتورة ريمة محمد الحوسني، الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، في دلالة واضحة على الالتزام بتطبيق توجهات ورؤية القيادة الرشيدة، لتمكين المرأة في مجال العمل الرياضي ومنحها الفرصة للإبداع والتميز.

كما تم عرض مقطع فيديو مسجل تحدثت فيه ميكاكو كوتاني رئيسة لجنة اللاعبين في المجلس الأولمبي الآسيوي، ولاعبة أولمبية سابقة شاركت في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1988 في السباحة الفنية.

وقالت ميكاكو كوتاني:«بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أود أن ألقي كلمة قصيرة، لتكريم أصدقائنا الإماراتيين في الرياضة، خاصة الممثلات واللاعبات بصفتي مديرة رياضية لأولمبياد طوكيو 2020 والألعاب الأولمبية لأصحاب الهمم، ما تعلمته هو المساواة بين الجنسين ومن ثم كان ترسيخ الاندماج، وقد أجرينا أنشطة موسمية تشمل زيادة عدد الأعضاء الإناث في المجلس التنفيذي للجنة المنظمة، وقمنا بنشر إعلان عمل طوكيو وأعتقد أنه كان هناك إدراج لمثل هذه العوامل الأساسية لتطبيقها ليس فقط في الرياضة ولكن في المجتمع العام، لذلك أود أن أهنئكن بشكل خاص على انتخابكن لثلاثة مقاعد في اتحاد الرياضة الوطني لديكم».