شباب الأهلي إلى نهائي كأس الرابطة بـ «الثلاثة»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

تأهل شباب الأهلي إلى نهائي كأس رابطة المحترفين، بعد فوز عريض على الوحدة 3-1، على استاد آل نهيان في إياب نصف النهائي، بعدما حسم «الفرسان» لقاء الذهاب بهدف نظيف ليتأهل بعد تفوقه في مجموع المباراتين (4-1)، وجاءت ثلاثية شباب الأهلي عبر جوستافو أوليفيرا وتوماس أولسين «هدفين»، بينما جاء هدف الوحدة الوحيد عن طريق منصور المنهالي.

ودفع «العنابي» بتشكيلة علب عليها، وجود لاعبي فريق 21 سنة، لتركيزه على لقاء العين السبت المقبل في الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين، بينما اعتمد ضيفه على تشكيلته عناصره الأساسية، خاصة أنه يسعى للاحتفاظ بلقب البطولة بعد خروجه من كأس رئيس الدولة ونظريا من سباق الدوري.

وتقدم جوستافو أوليفيرا لـ «الفرسان» بالهدف الأول عند الدقيقة 25، هيأها له توماس أولسين الذي عزز تقدم بالهدف الثاني بالهدف الثاني في الدقيقة 31 من ركلة جزاء احتسبت بعد خطأ ارتكبه معه محمد جلال مدافع الوحدة، ثم عاد أولسين وسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لـ الفرسان» في الدقيقة 44، وتدخل «الفار» لاحتساب الحكم بعد ألغاه حكم الراية.

ومن خطأ ارتكبه يحي الغساني مع خليل إبراهيم احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة الوحدة سجل منها منصور المنهالي هدف تقليص الفارق للوحدة في الدقيقة 62، وبحث الوحدة عن هدف ثانٍ وأضاع أكثر من فرصة، وسط حرص شباب الأهلي على تأمين تقدمه العريض في النتيجة مع محاولة زيادة غلته من الأهداف، لكن النتيجة ظلت على حالها حتى صافرة النهاية.