جوران: كوزمين غير شكل «الملك»



رضا سليم (دبي)



قال الصربي جوران تيفجوديتش مدرب فريق عجمان في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الشارقة في الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين: «تنتظرنا مباراة صعبة أمام فريق قوي وعنيد ولدينا فقط 4 أيام للتحضير بعد مباراة بني ياس وأثق في فريقنا لتحقيق نتيجة إيجابية».

أضاف:«المدرب الروماني كوزمين مدرب الشارقة غير من طريقة اللعب على مستوى الهجوم والدفاع خاصة في طريقة اللعب ولكن سنكون في جاهزية تامة للمواجهة، والمنافس ليس أول المباريات الصعبة مع الفريق ولعبنا أمام النصر وشباب الأهلي وجميع المباريات صعبة ونحاول أن نحقق الفوز في كل مباراة مهما كان المنافس».

وحول قدرة الفريق على تحقيق رقم قياسي من النقاط هذا الموسم قال: نعم سنحاول أن نصل إلى ما هو أبعد من النقطة 37 والتي تمثل أفضل نتيجة للفريق في دوري المحترفين ورغيتنا كبيرة في تحقيق الفوز في كل المباريات وهو ما نعمل عليه دائماً.

وعن إصابة لياندرو لاعب الفريق وهل سيشارك في المباراة، قال:«اللاعب تأخر في النزول أمام بني ياس بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة العروبة وحاليا ننتظر التقرير الطبي لنرى مشاركته أمام الشارقة او استبعاده من التشكيلة».

وقال بلال يوسف لاعب الفريق: «لم يكن لدينا الوقت الكافي للتحضير للمباراة، ونحاول نجهز أنفسنا سريعاً والأهم أن نخرج بنتيجة إيجابية بعد مباراة بني ياس التي لم نكن نستحق فيها الخسارة ولعبنا مباراة كبيرة».

وأضاف أن الخسارة أمام السماوي لا تشكل ضغوط على اللاعبين لأننا لعبنا بشكل جيد وكان من الممكن أن نخرج نتيجة إيجابية ولكننا أهدرنا الكثير من الفرص والخسارة لن نؤثر على ما نقدمه من مستوى في المباريات.