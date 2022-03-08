الجنيبي: نباهي بإنجازات المرأة الإماراتية

أبوظبي (الاتحاد)

تقدم عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، بأسمى آيات التهنئة، إلى مقام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وإلى المرأة الإماراتية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مؤكداً أن المرأة أساس نهضة المجتمعات، بما لها من دور يسهم في جميع المجالات.

وأكد الجنيبي أن مشاعر الاعتزاز بالمرأة الإماراتية في اليوم العالمي للمرأة راسخ ومتجذر بما وصلت إليه من تبوء للعديد من المناصب القيادية وما سجلته من نجاحات في مختلف الميادين بفضل رعاية ودعم القيادة الرشيدة.

وأثنى الجنيبي على انخراط المرأة الإماراتية في الحقل الرياضي وما حققته من مكاسب إدارية وما سجلته من نتائج تضاف إلى سجل الإنجازات للرياضة الإماراتية. مشددا على أن المرأة الإماراتية سجلت قفزات ناجحة كانت مبعث فخر.