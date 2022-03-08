نداء «عاطفي» للاعبي هيرتا برلين!

برلين (د ب أ)

وجه تايفون كوركوت المدير الفني لفريق هيرتا برلين الألماني لكرة القدم المحاصر بالمشكلات نداءً عاطفياً للاعبيه طالبهم خلاله بإظهار المزيد من التفاني، بينما لا يزال المدرب يمتلك دعم قيادة النادي رغم تراجع الفريق لمنطقة الفرق المهددة بالهبوط.

وأشار مقطع فيديو، من مران الفريق اليوم الثلاثاء، نشرته شبكة «أر. بي. بي» إلى أن كوركوت غير راضٍ عن جهود لاعبيه في المباريات ولا في التدريبات.

وقال في كلمته باللغتين الألمانية والإنجليزية: «سأقدم كل شيء لنظل صامدين، ولكن إذا لم يتحرك اللاعبون،و لم يقاتلوا.. أنا لا أدرب فريق للشباب حيث أكون مضطراً لإخبارهم بأننا نركض حالياً».

وأضاف: «هل تعتقد أن بهذه الطريقة سنخرج من المراكز المتأخرة، هل تعتقد أن بهذه الطريقة ستخرج بأي شيء في حياتك»؟ وتابع: «دعونا نبدأ الأسبوع، أريد الفوز بقوة في عطلة نهاية الأسبوع، أريد هذا الفوز، إنه مستقبلك، وليس مستقبلي».

وبعد الخسارة 1-4 أمام آينتراخت فرانكفورت، يقبع هيرتا برلين في المركز الثالث من القاع، الذي يخوض صاحبه دوراً فاصلاً للبقاء في «البوندسليجا»، وبفارق نقطة واحدة فقط أمام شتوتجارت صاحب المركز قبل الأخير، الذي يهبط صاحبه مباشرة.

وفشل كوركوت في تحسين النتائج منذ توليه تدريب الفريق أواخر شهر نوفمبر الماضي، خلفاً لبال دارداي.

وينتهي عقد كوركوت مع هيرتا بنهاية الموسم الجاري.

ولم يحقق هيرتا برلين حتى الآن أي انتصار في الدوري في عام 2022، حيث خسر الفريق ست مباريات من أصل 8 مباريات خاضها، ومن بين هذه الهزائم الخسارة في آخر أربع مباريات.

ويرى المدير العام فريدي بوبيتش أن الأمر متعلق بالفريق لتغيير الموسم للأفضل حيث حرص على دعم كوركوت، وقال: «يجب أن نحصل على النقاط يوم السبت»، عندما يحل هيرتا ضيفاً على بروسيا مونشنجلادباخ.

وأضاف: «أدرك اللاعبون في حوار أن لديهم مشكلة، يجب أن يصبحوا فريقاً، في أسرع وقت ممكن، نحن لسنا كذلك في هذه اللحظة، يجب أن أكون صريحاً السبت أرعبنا كلنا».

ونفى بوبيتش التلميحات بأن كوركوت لم يعد متصلاً بالفريق وقال: «لدي ثقة كاملة فيه، ونفس الأمر بالنسبة للفريق».