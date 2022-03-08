سوندرلاند يواصل تمسكه بصدارة رالي أبوظبي الصحراوي



أبوظبي (الاتحاد)

تصدر اسمان مألوفان رالي أبوظبي الصحراوي في مرحلته الثالثة وسط منافسة شديدة بين أفضل السائقين والدراجين في كثبان الظفرة المذهلة، وسيصبح الفرنسي ستيفان بيترهانسل بسيارة (أودي آر أس كيو إي – ترون) السائق الأكثر نجاحاً في تاريخ الرالي في نسخته الحادية والثلاثين إذا استمر حتى النهاية وحقق فوزه السابع بلقب السيارات، ونجح بيترهانسيل في توسعة تقدمه الإجمالي إلى 30 دقيقة و 17 ثانية عن التشيكي مارتن بروكوب الفائز عام 2018 بسيارة فورد رابتور، ومع تباطؤ البولندي ياكوب برزيجونسكي 55 دقيقة أخرى حل في المركز الثالث بسيارة ميني جون كوبر وركس باجي.

ومع ذلك، لن يأخذ السائق الفرنسي مسألة الفوز كأمر مسلم به، خاصة بعد أن علم أن السعودي يزيد الراجحي قد خرج من المنافسة عندما توقفت سيارته تويوتا هايلوكس بشكل مفاجئ بالقرب من نهاية المرحلة، بينما كان متأخراً 11 دقيقة في المركز الثاني.

وسجل البطل المدافع عن اللقب القطري ناصر العطية بسيارة تويوتا هايلوكس أسرع زمن في مرحلة تويوتا الفطيم 2 ومسافتها 270 كم، وكان بطل العالم للراليات تسع مرات سيباستيان لوب خلف العطية على بعد 5 دقائق و 16 ثانية بسيارته برودرايف هانتر.

ونشبت منافسة حامية بين العطية ولوب لليوم الثاني على التوالي لحصد نقاط بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة، وذلك بعد أن انتهت بالفعل مشاكل اليوم الافتتاحي التي كلفتهما 20 ساعة وساعتين على التوالي.

وسجل بيترهانسيل أول فوز له في الرالي على عجلتين في عام 1996، وعبر عن رضاه من احراز ثالث أسرع مثل الدراج سام سوندرلاند الذي عاش في دولة الإمارات لمدة عشر سنوات ويتصدر ترتيب الدراجات.

وبينما فاز حامل اللقب ماتياس والكنر بمرحلة تويوتا الفطيم بدراجة كيه تي إم، حقق سوندرلاند ثاني أسرع زمن بدراجة غاز غاز مما منحه دفعة كبيرة نحو احراز لقبه الثالث لرالي أبوظبي الصحراوي لفئة الدراجات النارية، مع تبقي مرحلتين فقط من الرالي.

وفي الترتيب الإجمالي يتقدم سوندرلاند 4 دقائق و 24 ثانية على ماتياس والكنر، يليهما بفارق 4 ثوان الارجنتيني كيفن بينافيدس في المركز الثالث.

ويواصل الدراج الإماراتي عبد العزيز أهلي الهيمنة على فئة الكوادس بدراجة ياماها رابتور. وأنهى المدافع عن لقب الكوادس المرحلة الثالثة بفارق ساعة واحدة و 36 دقيقة و 59 ثانية عن السلوفاكي جوراي فارجا.

وحين اجتازت مركبات المتنافسين خلال المرحلة مسارات وعرة أخرى عبر صحراء الظفرة، كانت مركبات الإسعاف الوطني وطواقمها المجهزة بكافة المستلزمات الطبية اللازمة على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة للمتسابقين في حالات الطوارئ.

وقال أحمد الهاجري، الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني «يسعدنا دائماً أن نكون جزءًا من رالي أبوظبي، أولويتنا هي تأمين سلامة جميع المتنافسين وسط التحديات والظروف المختلفة للسباق، ونؤكد بأننا على أتم الجاهزية لتقديم أعلى مستوى من الخدمات الطبية الطارئة، حال الحاجة إليها. ونتمنى لجميع المتسابقين التوفيق ونتطلع إلى مواصلة شراكتنا مع منظمة الإمارات لرياضة السيارات والعمل معاً لإنجاح هذا الحدث المتميز على مستوى الدولة والمنطقة في رياضة السيارات والدراجات النارية».



دعم ورعاية

يحظى رالي أبوظبي الصحراوي بدعم ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ووزارة الدفاع، ومجلس أبوظبي الرياضي، وشركة أدنوك للتوزيع، وحلبة مرسى ياس، وجزيرة ياس، وطيران أبوظبي، والاسعاف الوطني، وتويوتا الفطيم، وشرطة أبوظبي، وبلدية أبوظبي، وشركة أبوظبي للتوزيع، وبلدية منطقة الظفرة، ومياه العين، وقناة أبوظبي الرياضية، والدفاع المدني، و(تدوير) مركز أبوظبي لإدارة النفايات.