10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الرياضي
تحضيرات مكثفة لملتقى الشارقة الدولي لـ «قوى المعاقين»
تحضيرات مكثفة لملتقى الشارقة الدولي لـ «قوى المعاقين»
8 مارس 2022 17:33


 
الشارقة (الاتحاد)
واصل نادي الثقة للمعاقين تحضيراته المكثفة لاستضافة النسخة العاشرة من ملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى للمعاقين الذي يقام خلال الفترة من 14 إلى 17 مارس الجاري، برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.
وتقام فعاليات الملتقى في منافسات المضمار 100م، 200م، 400م، 800م، 1500م، 5000م، بجانب منافسات الميدان «صولجان – قرص – الرمح – الجلة –الوثب العالي –الوثب الطويل – الوثب الثلاثي»، وتشمل فئات الإعاقة الحركية والبصرية والذهنية والشلل الدماغي والبتر.
ثمن الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين رئيس اللجنة المنظمة، اهتمام ورعاية نصير المعاقين صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بقضايا أصحاب الهمم، والذي أثمر عن تحقيق فرسان الإرادة للإنجازات في المحافل الدولية والعالمية.
كما ثمن الرعاية الكريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة للملتقى في نسخته العاشرة، مؤكداً استعداد اللجان كافة لظهور الحدث بالصورة التي تليق بالإمارة الباسمة.
وقال: اللجنة المنظمة لن تألو جهداً في توفير عوامل النجاح للملتقى وخاصة بعد فترة من عدم تنظيم الملتقى بسبب جائحة كورونا، مؤكداً مراعاة أقصى درجات الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة جميع المشاركين في الفعاليات.
وأشار إلى أن دولة الإمارات الآن أصبحت تحتل مرتبة عالمية في تنظيم البطولات العالمية، وتعتبر وجهة أساسية لأبطال العالم للمشاركة في هذا الحدث الرياضي الكبير.
وأضاف: النجاحات التي حققتها الإمارة الباسمة في استضافة بطولة الألعاب العالمية، والنسخ السابقة لملتقى الشارقة لألعاب القوى للمعاقين، يلقي على عاتقنا مسؤوليات عديدة نحو تحقيق المزيد من النجاحات.. مبيناً أن استضافة مثل هذه البطولات العالمية من شأنها أن ترفع من مستوى لاعبينا ومن تصنيفهم الدولي من خلال تعاطيهم مع لاعبين وأبطال من مختلف أنحاء العالم، ممن لديهم باع طويل في رياضة المعاقين.
من جهته، ثمن أحمد سالم المظلوم المدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين، اهتمام القيادة بأصحاب الهمم، مشيراً إلى أن رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة للبطولة تضاعف من مسؤولية هذه الشريحة لرسم صورة طيبة عن رياضة المعاقين على الصعيدين المحلي والدولي.
وأضاف: تم تشكيل العديد من اللجان للخروج بالبطولة بالشكل الأمثل، حيث تعمل بشكل متواصل لتوفير كل عوامل النجاح لها.. لافتاً إلى أن البطولة تجمع العديد من أبطال العالم يتنافسون على اعتلاء منصات التتويج، وتعتبر فرصة جيدة لأبطال الإمارات للاحتكاك بهذه الأسماء الكبيرة في عالم رياضة المعاقين لكسر الحاجز النفسي لهم قبل خوض المنافسات العالمية القادمة. 

نادي الثقة للمعاقين
أصحاب الهمم
ملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى للمعاقين
طارق بن خادم
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©