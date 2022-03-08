تحضيرات مكثفة لملتقى الشارقة الدولي لـ «قوى المعاقين»





الشارقة (الاتحاد)

واصل نادي الثقة للمعاقين تحضيراته المكثفة لاستضافة النسخة العاشرة من ملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى للمعاقين الذي يقام خلال الفترة من 14 إلى 17 مارس الجاري، برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.

وتقام فعاليات الملتقى في منافسات المضمار 100م، 200م، 400م، 800م، 1500م، 5000م، بجانب منافسات الميدان «صولجان – قرص – الرمح – الجلة –الوثب العالي –الوثب الطويل – الوثب الثلاثي»، وتشمل فئات الإعاقة الحركية والبصرية والذهنية والشلل الدماغي والبتر.

ثمن الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين رئيس اللجنة المنظمة، اهتمام ورعاية نصير المعاقين صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بقضايا أصحاب الهمم، والذي أثمر عن تحقيق فرسان الإرادة للإنجازات في المحافل الدولية والعالمية.

كما ثمن الرعاية الكريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة للملتقى في نسخته العاشرة، مؤكداً استعداد اللجان كافة لظهور الحدث بالصورة التي تليق بالإمارة الباسمة.

وقال: اللجنة المنظمة لن تألو جهداً في توفير عوامل النجاح للملتقى وخاصة بعد فترة من عدم تنظيم الملتقى بسبب جائحة كورونا، مؤكداً مراعاة أقصى درجات الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة جميع المشاركين في الفعاليات.

وأشار إلى أن دولة الإمارات الآن أصبحت تحتل مرتبة عالمية في تنظيم البطولات العالمية، وتعتبر وجهة أساسية لأبطال العالم للمشاركة في هذا الحدث الرياضي الكبير.

وأضاف: النجاحات التي حققتها الإمارة الباسمة في استضافة بطولة الألعاب العالمية، والنسخ السابقة لملتقى الشارقة لألعاب القوى للمعاقين، يلقي على عاتقنا مسؤوليات عديدة نحو تحقيق المزيد من النجاحات.. مبيناً أن استضافة مثل هذه البطولات العالمية من شأنها أن ترفع من مستوى لاعبينا ومن تصنيفهم الدولي من خلال تعاطيهم مع لاعبين وأبطال من مختلف أنحاء العالم، ممن لديهم باع طويل في رياضة المعاقين.

من جهته، ثمن أحمد سالم المظلوم المدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين، اهتمام القيادة بأصحاب الهمم، مشيراً إلى أن رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة للبطولة تضاعف من مسؤولية هذه الشريحة لرسم صورة طيبة عن رياضة المعاقين على الصعيدين المحلي والدولي.

وأضاف: تم تشكيل العديد من اللجان للخروج بالبطولة بالشكل الأمثل، حيث تعمل بشكل متواصل لتوفير كل عوامل النجاح لها.. لافتاً إلى أن البطولة تجمع العديد من أبطال العالم يتنافسون على اعتلاء منصات التتويج، وتعتبر فرصة جيدة لأبطال الإمارات للاحتكاك بهذه الأسماء الكبيرة في عالم رياضة المعاقين لكسر الحاجز النفسي لهم قبل خوض المنافسات العالمية القادمة.