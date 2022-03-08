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الرياضي
سلمان بن إبراهيم يشيد بدور المرأة في تطور الكرة الآسيوية
سلمان بن إبراهيم يشيد بدور المرأة في تطور الكرة الآسيوية
8 مارس 2022 17:45

الرياض (د ب أ)
أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التزام اتحاده بالدفاع عن مساهمات النساء في القارة الآسيوية، وتوفير كافة سبل الدعم من أجل تطوير الكرة النسائية.
وأوضح سلمان، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، بمناسبة يوم كرة القدم النسائية في قارة آسيا، أن الاتحاد ممثلاً بالمكتب التنفيذي يفخر بضم العدد الأكبر من الأعضاء السيدات مقارنة ببقية الاتحادات القارية حول العالم في تأكيد على مكانة المرأة الآسيوية والثقة بإمكاناتها.
وقال في رسالة وجهها لأسرة كرة القدم الآسيوية بهذه المناسبة: «مع احتفالنا بتقدير الدور المتزايد للمرأة في كرة القدم الآسيوية، يشرفني الترحيب بمشاركتكم في الاحتفال بيوم كرة القدم النسائية في قارة آسيا، والذي يوافق 8 مارس، بالتزامن مع يوم المرأة العالمي».
وأضاف: «لا يزال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مصمماً على التزامنا بالدفاع عن مساهمات النساء في لعبتنا الجميلة وتعزيزها، ولم يكن هناك وقت في تاريخنا مثل هذا، حيث نفتخر بمثل هذه النتائج المميزة للغاية».
وتابع رئيس الاتحاد الآسيوي: «يواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التزامه بالترويج للمساهمات الكبيرة التي تقوم بها المرأة تجاه هذه اللعبة الجميلة، حيث أن النتائج والإنجازات وصلت لذروتها في تاريخنا، فالشهر الماضي شهدنا ختام البطولة الأهم على صعيد المنتخبات الوطنية للسيدات في قارة آسيا، وهي كأس آسيا للسيدات 2022 في الهند، والتي كانت النسخة الأكبر خلال العقدين الماضيين من تاريخ البطولة، والتي شهدت أيضاً الحضور الأكبر للمرأة في كافة جوانب التنظيم».

سلمان بن إبراهيم
يوم المرأة العالمي
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
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