الجو جيتسو يعرض تجربة هدى المطروشي في «يوم المرأة العالمي»

أبوظبي (الاتحاد)

استضاف اتحاد الجو جيتسو هدى المطروشي أول ميكانيكية مواطنة، وصاحبة ورشة لإصلاح وصيانة السيارات في إمارة الشارقة، والتي أبدعت في هذا المجال الذي كان حكراً على الرجال طوال الفترات السابقة.

وجاءت هذه المبادرة في إطار حرص الاتحاد على تقدير المرأة في يومها العالمي الذي يحمل هذا العام شعار «كسر التحيز»، حيث تعتبر دولة الإمارات من الدول السباقة في ترسيخ مبدأ مساواة المرأة بالرجل، وبناء مجتمع خالٍ من التحيز والصور النمطية والتمييز.

وفي إطار المبادرة قامت اللاعبة الواعدة شذى الحوسني من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والحاصلة على ذهبية بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو تحت 18 عاماً بزيارة الورشة العائدة للمطروشي، وتعرفت إلى طبيعة عملها وشغفها بممارسة واحدة من أصعب المهن وأعقدها، وعبرت عن إعجابها الكبير بالإرادة والصبر والثقة التي تتحلى بها في مسيرتها المهنية، حتى أصبحت قدوة لبنات الوطن في سعيهن لتحقيق الأهداف التي كانت بالأمس حكراً على الرجال.

وأكّدت المطروشي خلال اللقاء أن المرأة الإماراتية عليها أن تحدد أهدافها وتشق طريقها في أي من المهن التي تواكب طموحها، وستجد كل الدعم من القيادة الرشيدة التي لن تألو جهداً في توفير مقومات النجاح لبنات الوطن، والأخذ بأيديهن وتشجيعهن على تحقيق الإنجازات الاستثنائية.

وأشادت المطروشي بجهود اتحاد الجو جيتسو في تطوير اللعبة، والوصول بمكانة الدولة إلى العالمية، وتمكين الفتيات من التألق على البساط من خلال توفير أفضل الأجهزة الفنية والتدريبية والدعم المتواصل والتشجيع المستمر الذي وصل ببطلات الإمارات إلى منصات التتويج العالمية.

ولفتت المطروشي إلى نقاط التشابه العديدة التي تجمع رياضة الجو جيتسو بمجال «الميكانيكا»، مشيرة إلى أن كلا المجالين يتطلب قدرا من القوة والصبر والتصميم، وأن ما يميز رياضة الجوجيتسو عن غيرها من الرياضات يكمن في تعزيز الكثير من القيم المهمة لدى ممارسيها أبرزها القيادة والثقة بالنفس والإصرار.

وتقدمت المطروشي بجزيل الشكر والامتنان إلى فريق عمل الاتحاد على هذه الاستضافة، منوهة بدوره في الاستثمار بسيدات الوطن، وإعداد جيل من البطلات اللاتي ستحققن العديد من الإنجازات والأمجاد.