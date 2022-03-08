10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الرياضي
الجو جيتسو يعرض تجربة هدى المطروشي في «يوم المرأة العالمي»
الجو جيتسو يعرض تجربة هدى المطروشي في «يوم المرأة العالمي»
8 مارس 2022 17:11

أبوظبي (الاتحاد)
استضاف اتحاد الجو جيتسو هدى المطروشي أول ميكانيكية مواطنة، وصاحبة ورشة لإصلاح وصيانة السيارات في إمارة الشارقة، والتي أبدعت في هذا المجال الذي كان حكراً على الرجال طوال الفترات السابقة.
وجاءت هذه المبادرة في إطار حرص الاتحاد على تقدير المرأة في يومها العالمي الذي يحمل هذا العام شعار «كسر التحيز»، حيث تعتبر دولة الإمارات من الدول السباقة في ترسيخ مبدأ مساواة المرأة بالرجل، وبناء مجتمع خالٍ من التحيز والصور النمطية والتمييز. 
وفي إطار المبادرة قامت اللاعبة الواعدة شذى الحوسني من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والحاصلة على ذهبية بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو تحت 18 عاماً بزيارة الورشة العائدة للمطروشي، وتعرفت إلى طبيعة عملها وشغفها بممارسة واحدة من أصعب المهن وأعقدها، وعبرت عن إعجابها الكبير بالإرادة والصبر والثقة التي تتحلى بها في مسيرتها المهنية، حتى أصبحت قدوة لبنات الوطن في سعيهن لتحقيق الأهداف التي كانت بالأمس حكراً على الرجال. 
وأكّدت المطروشي خلال اللقاء أن المرأة الإماراتية عليها أن تحدد أهدافها وتشق طريقها في أي من المهن التي تواكب طموحها، وستجد كل الدعم من القيادة الرشيدة التي لن تألو جهداً في توفير مقومات النجاح لبنات الوطن، والأخذ بأيديهن وتشجيعهن على تحقيق الإنجازات الاستثنائية. 
وأشادت المطروشي بجهود اتحاد الجو جيتسو في تطوير اللعبة، والوصول بمكانة الدولة إلى العالمية، وتمكين الفتيات من التألق على البساط من خلال توفير أفضل الأجهزة الفنية والتدريبية والدعم المتواصل والتشجيع المستمر الذي وصل ببطلات الإمارات إلى منصات التتويج العالمية. 
ولفتت المطروشي إلى نقاط التشابه العديدة التي تجمع رياضة الجو جيتسو بمجال «الميكانيكا»، مشيرة إلى أن كلا المجالين يتطلب قدرا من القوة والصبر والتصميم، وأن ما يميز رياضة الجوجيتسو عن غيرها من الرياضات يكمن في تعزيز الكثير من القيم المهمة لدى ممارسيها أبرزها القيادة والثقة بالنفس والإصرار. 
وتقدمت المطروشي بجزيل الشكر والامتنان إلى فريق عمل الاتحاد على هذه الاستضافة، منوهة بدوره في الاستثمار بسيدات الوطن، وإعداد جيل من البطلات اللاتي ستحققن العديد من الإنجازات والأمجاد.

الجو جيتسو
هدى المطروشي
يوم المرأة العالمي
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©