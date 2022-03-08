20 فعالية تشعل عطلة الأسبوع في دبي

دبي (الاتحاد)

تشهد عطلة نهاية الأسبوع الجاري عدداً كبيراً من الفعاليات الرياضية الدولية والمجتمعية المتنوعة التي تنظم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وتقام في مختلف مناطق دبي التي تجاوز عددها 20 فعالية، وتشهد مشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار من داخل وخارج الدولة.

ويستضيف مجمع حمدان الرياضي منافسات بطولة ألعاب المدارس العالمية، ويقام جزء من المنافسات أيضاً في مدينة دبي الرياضية وملاعب سفنز، كما ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الجولة الثانية من مسابقة دبي لصيد الأسماك 2022 التي تقام في دبي هاربور وتختتم الأحد، كما تختتم يوم السبت منافسات بطولة شرطة دبي الثانية للتنس التي تقام في ملاعب نادي ضباط شرطة دبي بمنطقة الجداف.

وتقام بطولة أوشن مان دبي الدولية للسباحة في المياه المفتوحة التي يشارك فيها أكثر من 1000 سباح وسباحة من مختلف الجنسيات والأعمار، وتستقطب أكثر من 300 سباح من خارج الدولة وتنطلق منافساتها من شاطئ أم سقيم، وتنظم شركة انسبراتوس الرياضية بطولة الألعاب الرياضية للشركات على مدار يومي السبت والأحد في أكاديمية انسبراتوس بمدينة دبي الرياضية، وتقام بطولة وورلد آريال للجمباز الإيقاعي في مقر إكسبو دبي 2020.

ويقام سباق نبض دبي للدراجات الهوائية على الطرق الوعرة في مجمع القنال السكني بمدينة دبي الرياضية، وبطولة سبارتن ديكا فيت على كورنيش قناة دبي المائية في منطقة الخليج التجاري، وسباق ميدان للجري في مضمار الجري بمنطقة ميدان للجولف، وبطولة الجمباز الفني في مدرسة جميرا الثانوية، والجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للملاكمة في فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

ويستضيف نادي شباب الأهلي دبي منافسات بطولة دبي الدولية لرابطة محترفي الجو جيتسو يومي السبت والأحد، كما تتواصل منافسات سباق سبيس العائلي للجري في مركز سيركل التجاري في قرية جميرا، ويقام ترايثلون جريت تونيك على شاطئ الممزر.

وتختتم يوم الأحد منافسات بطولة مركز دبي الدولي للبولينج التي تنظم في مقر المركز بمنطقة الممزر، فيما تتواصل تصفيات كأس العالم للكريكيت للرجال التي تقام في استاد دبي الدولي للكريكت وأكاديمية آي سي سي بمدينة دبي الرياضية، وينظم نادي ومنتجع الحبتور للبولو منافسات كأس دبي للتحدي للبولو، وغيرها العديد من الفعاليات الرياضية المتنوعة التي تنظم في كافة أنحاء دبي.