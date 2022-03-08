اتحاد الرياضات الجوية يوزع الحقائب الإدارية

دبي (الاتحاد)



عقد اتحاد الرياضات الجوية أول اجتماع للمجلس بعد تشكيله الجديد للدورة التي تمتد إلى عام 2024 بتقنية الاتصال المرئي، بحضور نصر حمودة النيادي رئيس الاتحاد وجميع الأعضاء.

واطلع المجلس على تقرير قدمه يوسف الحمادي حول قرار معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة، بشأن اعتماد تشكيل مجلس الإدارة وتوزيع حقيبة نائب رئيس مجلس الإدارة والتي تولاها يوسف الحمادي، كما تم إسناد منصب الأمين العام إلى محمد يوسف عبد الرحمن، وتم تكليف دينا علي بالجافلة بمسؤولية رئاسة لجنة التسويق والرعاية.

واطلع المجلس على تقرير حول نجاحات بطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات، وعبر النيادي عن سعادته بهذه النجاحات وخاصة الالتزام التام بالبروتوكول الصحي والتباعد الاجتماعي، ووجه التهنئة والشكر لكافة اللجان التي أسهمت في إنجاح الحدث الأول من نوعه بالإمارات، وأحيط المجلس علماً بشأن إيقاف عمليات الطيران لملاك وممارسي الطائرات من دون طيار والطائرات الرياضية الخفيفة وممارسة الرياضات الجوية، وحتى إشعار آخر.

وعرض الحمادي على المجلس تقريراً وافياً حول آخر المستجدات والاستعدادات الخاصة باستضافة بطولة الإمارات الدولية الثانية «هايك وفلاي 2022» والتي تقام على أربعة مراحل، بحيث تنطلق بسويسرا ثم الثانية بالنمسا ثم الثالثة بإسبانيا، وتقام المرحلة الرابعة والأخيرة بالإمارات، على أن يتم تحديد توقيتات هذه المراحل فيما بعد، فيما أرجأ المجلس تشكيل اللجان الرئيسية العاملة بالاتحاد واللجان المنبثقة عنها لاجتماع لاحق ولمزيد من التشاور.

ورفع النيادي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لرعايته ودعمه اللامحدود للرياضات الجوية، ورحب بالجميع، كما وجه الشكر إلى الأعضاء القدامى الذين تضمنهم التشكيل والذين أسهموا في النقلة النوعية التي تعيشها الرياضات الجوية حالياً، والتي مكنت اتحاد الإمارات من تبوؤ المكانة الدولية التي جعلته قبلة لكل محبي وعشاق اللعبة في العالم.

وأكد أن الأعضاء الجدد سوف يشكلون إضافة إيجابية جديدة، وسوف يسهمون في دعم مسيرة الاتحاد، ومواصلة عملية التطوير والارتقاء بالعمل من أجل تحقيق الأفضل للعبة وممارسيها بما لديهم من خبرات، وكلنا ثقة في كفاءتهم ومقدرتهم.