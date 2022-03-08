«الشارقة الرياضي للمرأة» يغرد بنجاحات لاعباته

الشارقة (الاتحاد)

نجحت لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة في كتابة فصل جديد من الإنجازات والأرقام المشرفة في أسبوع حافل بالنتائج والأرقام القياسية والميداليات الملونة، ليثبتن اللاعبات جدارتهن وتفوقهن على صعيد المسابقات الرياضية المتنوعة.

وحصدت لاعبات القوى 29 ميدالية ملونة في مسيرتهن المميزة التي لا تخلو من الأرقام القياسية والنجاحات الجديدة، وذلك بـ4 فئات (السيدات - الشابات - الناشئات - الأشبال بنات)، إذ كررت البطلة لطيفة الكعبي تحطيم رقم الدولة للمرة الثانية في مسابقة الوثب الثلاثي، بعدما فازت بذهبية المسابقة ضمن بطولة ألعاب القوى لرياضة المرأة التي أقيمت بنادي خورفكان للمعاقين بمشاركة 4 أندية هي الإمارات، البطائح، دبا الحصن، ونادي الشارقة لرياضة المرأة.

وحققت لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة 6 ميداليات ملونة في بطولة نهائي كأس الإمارات للقوس والسهم التي أقيمت بنادي المدام، بعد أن تفوقن على أنفسهن في البطولة التي شهدت مشاركة 59 لاعباً ولاعبة من 11 نادياً.

وحصل نادي الشارقة الرياضي للمرأة فرع الوسطى على ذهبية بطولة جامعة الشارقة المفتوحة للكرة الطائرة بفوزه على فريق الجامعة الأمريكية بنتيجة (3-1) وفريق جامعة الشارقة (3-0)، كما فاز فريق كرة الطائرة لنادي الشارقة لرياضة المرأة بنتيجة (3-0) على نادي اي كير بالمباراة التي أقيمت على أرض الأول ضمن مسابقة بطولة دوري السيدات.

كما نجح نادي الشارقة الرياضي للمرأة لكرة الطاولة في الفوز على فريقي العروبة (ب) وأكاديمية راكيت ساينس بنتيجة 3/1 ونتيجة 3/0 على الترتيب ضمن منافسات دوري الطاولة.