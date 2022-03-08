«طلعة دراجات» من «إكسبو إلى أبوظبي»



أبوظبي (الاتحاد)

نظم نادي أبوظبي للدراجات الهوائية الطلعة المجتمعية «EXPO TO ERTH»، بمشاركة مجموعة من محبي رياضة الدراجات الهوائية، بدأت «الطلعة» من أمام إكسبو 2020 دبي إلى مقر نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، حيث قطع المشاركون خلال الطلعة المجتمعية نحو 135 كيلومتراً، بمتوسط سرعة 35 كيلومتراً في الساعة.

أقيمت الطلعة المجتمعية برعاية نادي ضباط القوات المسلحة والقيادة العامة لشرطة أبوظبي والقيادة العامة لشرطة دبي وشركتي هانزجروهي وشيري دات.

استهدفت هذه الفعالية، التي شارك فيها 35 دراجاً رفع مستوى الوعي عند أفراد المجتمع بممارسة الرياضة خاصة الدراجات باعتبارها عاملاً مهماً في الارتقاء بالصحة العامة في إمارة أبوظبي.

وتأتي هذه الفعالية في إطار استراتيجية نادي أبوظبي للدراجات الهوائية لتوسيع نطاق ممارسة رياضة الدراجات من خلال تنظم الأنشطة والمسابقات والفعاليات التي تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية ممارسة رياضة الدراجات الهوائية.

ويعمل نادي أبوظبي للدراجات وفق خطط طموحة، وبرنامج زمني دقيق، لتحقيق الأهداف المطروحة، والسعي إلى التفاعل بإيجابية من كل محبي رياضة الدراجات الهوائية، والوصول إليهم ومساندتهم بكل ما هو متوافر من إمكانات فنية ولوجستية.