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الرياضي
مانشستر سيتي يحتفي بنجاح مبادرة «Same Goals»
مانشستر سيتي يحتفي بنجاح مبادرة «Same Goals»
8 مارس 2022 11:50

أبوظبي (الاتحاد)
حققت مبادرة «Same Goals»، التي أطلقها نادي مانشستر سيتي بهدف تشجيع الفتيات من مختلف الأعمار على ممارسة رياضة كرة القدم، نجاحاً كبيراً ولاقت إقبالاً واسعاً لدى لاعبات كرة القدم الصغيرات في دولة الإمارات، وشهدت مشاركة أكثر من 300 فتاة من مختلف أنحاء الدولة، من ضمنهن ما يزيد على 100 لاعبة ناشئة في مدارس السيتي لكرة القدم في أبوظبي، قدم النادي لجميع الفتيات المشاركات كرة قدم محدودة الإصدار تحمل علامة PUMA.
وألهمت «Same Goals» أكثر من 5000 فتاة في مختلف أنحاء العالم منذ انطلاقها للمرة الأولى في عام 2018، وتهدف المبادرة إلى تشجيع الفتيات على ممارسة رياضة كرة القدم وتعزيز اهتمامهن بها وتفاعلهن معها، وذلك بإهداء كرة قدم محدودة الإصدار تحمل علامة PUMA لكل فتاة تشارك في المبادرة، عن طريق تسجيل فيديو قصير لها وهي تسجل هدفاً، أو تحمي المرمى من تسجيل هدف ومشاركة الفيديو، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو إرساله مباشرة إلى النادي.
كما نظم نادي مانشستر سيتي فعاليات في كل من إكسبو 2020 دبي وياس مول، أتاح من خلالها للفتيات فرصة المشاركة وتصوير فيديو لأنفسهن وهن يسجلن هدفاً أو يتصدين لمحاولة تسجيل هدف على ملعب كرة قدم مصغر مصمم خصيصاً لهذا الغرض.
وشهدت الأسابيع القليلة الماضية حضور عدد من لاعبات الصف الأول في نادي مانشستر سيتي للسيدات، ومن ضمنهن كارين برادلي وإيسمي مورجان ولاورا كومبس، وزيارتهن لإكسبو 2020 دبي، حيث شاركت اللاعبات في لقاءات مع جمهور النادي ولاعبي مدارس السيتي لكرة القدم في الدولة، وتحدثن خلال هذه اللقاءات مع اللاعبات الناشئات لإثارة شغف الجيل القادم من الفتيات برياضة كرة القدم وتشجيعهن على ممارسة هذه الرياضة والمشاركة في مبادرة Same Goals.

مانشستر سيتي
الإمارات
إكسبو 2020 دبي
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