10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الرياضي
«العميد» و«الفرسان» مواجهة «متجددة» في ذهاب نهائي الطائرة
«العميد» و«الفرسان» مواجهة «متجددة» في ذهاب نهائي الطائرة
8 مارس 2022 12:15


معتصم عبدالله (دبي)

تتجدد للمرة الثالثة خلال الموسم الحالي 2021- 2022، المواجهات النهائية لفريقي النصر وشباب الأهلي في الكرة الطائرة، حينما يستضيف «العميد» جاره «الفرسان» في السابعة مساء الغد على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، في جولة ذهاب «دوري الرجال» للكرة الطائرة، على أن تقام مواجهة الإياب الأحد المقبل بنادي شباب الأهلي، فيما تُلعب المواجهة الفاصلة حال التعادل في المباراتين في 16 مارس الحالي على ملعب محايد.
والتقى «العميد» و«الفرسان» في نهائيين على التوالي في الموسم الحالي، بعدما توج «الأزرق» بلقب كأس نائب رئيس الدولة على حساب شباب الأهلي 3- صفر في انطلاقة الموسم، قبل أن يكرر ذات السيناريو بالتتويج بلقب السوبر أمام نفس المنافس بالفوز 3-1 في النهائي.
وتخطى النصر في طريقه نحو الاحتفاظ بلقب دوري الطائرة منافسه بني ياس في مرحلة «البلاي أوف»، فيما حجز شباب الأهلي مقعده في النهائي، بالتغلب على نظيره العين في الدور ذاته من مرحلة المباريات الإقصائية لدوري الرجال لموسم 2021- 2022.
واقتصرت المشاركة في دوري الرجال للموسم الحالي على 8 أندية، وضمت النصر، حتا، الوصل، العين، الجزيرة، بني ياس، شباب الأهلي، وعجمان، فيما انسحب نادي الرمس قبل انطلاقة الموسم لينضم إلى الأندية الغائبة، ممثلة في الوحدة والظفرة بعد عزوفهما عن خوض منافسات فئة الرجال.
ولُعبت مسابقة دوري الطائرة لفئة الرجال في المرحلة الأولى بنظام الدوري من دورين لتحديد المراكز، وضمت المرحلة الثانية الفرق الحائزة على المراكز من الأول وحتى الرابع، حيث خاضت مباريات إقصائية «بلاي أوف»، وصولاً إلى إقامة مباراتين بين الفائزين في «البلاي أوف» لتحديد بطل ووصيف الدوري العام.
من جهته، احتفظ فريق نادي حتا بلقب دوري الشباب للكرة الطائرة للموسم الثاني على التوالي، وتوج «الإعصار» بلقب 2021- 2022 بفوزه في الجولة الأخيرة على بني ياس 3-0 ليعزز صدارته للترتيب العام، ويحتفظ باللقب للموسم الثاني على التوالي بعد الأول 2020- 2021 والذي شهد أيضاً فوزه بلقب كأس الشباب.
ويتأهب «الإعصار» للدفاع عن لقب «كأس الشباب» الذي ينطلق الجمعة بمباريات دور الثمانية، حيث يلعب حتا في مواجهة بني ياس، وعجمان مع الجزيرة، والوصل وشباب الأهلي، فيما يلتقي النصر بمنافسه خورفكان.

دوري الطائرة
اتحاد الطائرة
فريق النصر
فريق شباب الأهلي
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©