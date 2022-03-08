«العميد» و«الفرسان» مواجهة «متجددة» في ذهاب نهائي الطائرة



معتصم عبدالله (دبي)

تتجدد للمرة الثالثة خلال الموسم الحالي 2021- 2022، المواجهات النهائية لفريقي النصر وشباب الأهلي في الكرة الطائرة، حينما يستضيف «العميد» جاره «الفرسان» في السابعة مساء الغد على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، في جولة ذهاب «دوري الرجال» للكرة الطائرة، على أن تقام مواجهة الإياب الأحد المقبل بنادي شباب الأهلي، فيما تُلعب المواجهة الفاصلة حال التعادل في المباراتين في 16 مارس الحالي على ملعب محايد.

والتقى «العميد» و«الفرسان» في نهائيين على التوالي في الموسم الحالي، بعدما توج «الأزرق» بلقب كأس نائب رئيس الدولة على حساب شباب الأهلي 3- صفر في انطلاقة الموسم، قبل أن يكرر ذات السيناريو بالتتويج بلقب السوبر أمام نفس المنافس بالفوز 3-1 في النهائي.

وتخطى النصر في طريقه نحو الاحتفاظ بلقب دوري الطائرة منافسه بني ياس في مرحلة «البلاي أوف»، فيما حجز شباب الأهلي مقعده في النهائي، بالتغلب على نظيره العين في الدور ذاته من مرحلة المباريات الإقصائية لدوري الرجال لموسم 2021- 2022.

واقتصرت المشاركة في دوري الرجال للموسم الحالي على 8 أندية، وضمت النصر، حتا، الوصل، العين، الجزيرة، بني ياس، شباب الأهلي، وعجمان، فيما انسحب نادي الرمس قبل انطلاقة الموسم لينضم إلى الأندية الغائبة، ممثلة في الوحدة والظفرة بعد عزوفهما عن خوض منافسات فئة الرجال.

ولُعبت مسابقة دوري الطائرة لفئة الرجال في المرحلة الأولى بنظام الدوري من دورين لتحديد المراكز، وضمت المرحلة الثانية الفرق الحائزة على المراكز من الأول وحتى الرابع، حيث خاضت مباريات إقصائية «بلاي أوف»، وصولاً إلى إقامة مباراتين بين الفائزين في «البلاي أوف» لتحديد بطل ووصيف الدوري العام.

من جهته، احتفظ فريق نادي حتا بلقب دوري الشباب للكرة الطائرة للموسم الثاني على التوالي، وتوج «الإعصار» بلقب 2021- 2022 بفوزه في الجولة الأخيرة على بني ياس 3-0 ليعزز صدارته للترتيب العام، ويحتفظ باللقب للموسم الثاني على التوالي بعد الأول 2020- 2021 والذي شهد أيضاً فوزه بلقب كأس الشباب.

ويتأهب «الإعصار» للدفاع عن لقب «كأس الشباب» الذي ينطلق الجمعة بمباريات دور الثمانية، حيث يلعب حتا في مواجهة بني ياس، وعجمان مع الجزيرة، والوصل وشباب الأهلي، فيما يلتقي النصر بمنافسه خورفكان.