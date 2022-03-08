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الرياضي
«احتفالية السباجيتي» تصل إلى «دوري 21»
«احتفالية السباجيتي» تصل إلى «دوري 21»
8 مارس 2022 12:30

معتصم عبدالله (دبي)
لم يجد لاعبو شباب الأهلي أفضل من احتفالية «طهي السباجيتي»، للتعبير عن فرحة الفوز على الوحدة 4-2 في قمة مباريات الجولة 18 لـ «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، والذي يتصدره «الفرسان» برصيد 44 نقطة، وبفارق يصل إلى 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه الشارقة «الوصيف» والعين «الثالث» على التوالي.
واحتفل لاعبو «الفرسان» على الطريقة الشهيرة للاعب الألماني سيرج جنابري، والتي انتشرت عبر ألعاب «البلاي ستشين»، ووجدت رواجاً واسعاً في ملاعب الخليج بداية سالم الدوسري لاعب الهلال السعودي، وصولاً على لاعبي شباب الأهلي في «دوري 21».
وتعود قصة احتفالية «طهي السباجيتي» إلى تقليد الألماني جنابري، للاعب السلة الأميركي جيمس هاردن الملقب بـ «ملك المعصم» في كل مرة يسجل فيها من «رمية ثلاثية»، ونقل هاردن بدوره الاحتفالية من تشيدا دا كونكت مطرب الهيب هوب الأميركي في أحد أغانيه المصورة.
وتتلخص الاحتفالية في «تثبيت اليد اليسرى وتحريك اليد اليمنى على طريقة الملعقة داخل وعاء طبخ المعكرونة»، في الوقت التي يصف فيها البعض الاحتفالية بعبارة «الخلاط»، غير أن عبارة «طبخ السباجيتي» تبدو الرواية الأقرب للصحة كونها جاءت في سياق تصريح للألماني جنابري.
وبعيداً عن الاحتفالية، حافظ شباب الأهلي على صدارة دوري 21 بنهاية الجولة 18 والتي شهدت، فوز الشارقة «الوصيف» على ضيفه الجزيرة 2-1، ليرفع «الملك» رصيده إلى 36 نقطة، مقابل 29 للجزيرة الخامس.
وتخطى العين عقبة العروبة 3-1 ليتساوى مع الشارقة في رصيد النقاط ولكن في المركز الثالث بفارق المواجهات، بدوره تمسك عجمان بالمركز الخامس بعدما رفع رصيده إلى 33 نقطة بالفوز على بني ياس 2-1، وتقدم عبد الله البلوشي بالهدف الأول لـ «السماوي» في الدقيقة 36، ليعود «البرتقالي» ويسجل ثنائية بوساطة حميد الحوسني 77 ورائد المحلاوي 91.
وفي بقية المباريات، تغلب النصر «التاسع» على مضيفه الإمارات «الحادي عشر» بنتيجة 2-1، وفاز اتحاد كلباء على ضيفه الوصل 3-1، ليرفع «النمور» رصيده إلى 27 في المركز «السابع»، مقابل 18 للوصل العاشر، وحسم التعادل السلبي الوحيد في الجولة مواجهة خورفكان «الأخير» برصيد 6 نقاط وضيفه الظفرة الثامن برصيد 25 نقطة.

دوري تحت 21
العين
الشارقة
شباب الأهلي
النصر
الوصل
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