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الرياضي
بوجاتشار يقدم أداء قوياً في سباق تيرينو-أدرياتيكو
بوجاتشار يقدم أداء قوياً في سباق تيرينو-أدرياتيكو
8 مارس 2022 12:00

أبوظبي (الاتحاد)
قدَّم تادي بوجاتشار نجم فريق الإمارات للدراجات أداء قوياً في المرحلة الافتتاحية من سباق تيرينو-أدرياتيكو، التي تضمنت سباقاً ضد الزمن على مسافة 13.9كم في بلدة ليدو دي كامايوري، أقيم السباق بعد يومين فقط من تألُّق بوجاتشار في سباق ستراده بيانكه، ليقدم أداء مشابهاً على الطرق المستوية في ساحل فيرسيليا، وأنهى المسار في وقت بلغ 15 دقيقة و35 ثانية (بمتوسط سرعة بلغ 53.497كم/سا)، ما مكّنه من احتلال المركز الثالث في السباق، متأخراً بفارق 18 ثانية عن منافسه فيليبو جانا (إينيوس-جرينادييرز) الذي حل أولاً، وبفارق 7 ثوانٍ عن منافسه ريمكو إيفينبول (كويك-ستيب ألفا فينيل) الذي حل ثانياً.
وتعليقاً على النتيجة، قال تادي بوجاتشار: «كان السباق حماسياً وصعباً، وقد أقيم على مسار سريع جداً، لذا فإنني سعيد بمستوى أدائي وبالنتيجة التي حققتها، وأتطلع إلى تحقيق نتائج أفضل في الأيام القليلة المقبلة. نستعد الآن لخوض سباقات شاقة طوال الأسبوع، وسنضطر إلى بذل قصارى جهودنا في كل سباق منها».
وكان بوجاتشار قد تمكّن من الاستفادة من طاقته بشكل مثالي على طرق ليدو دي كامايوري، حيث أنهى الجزء الأول من السباق (6.2كم) في المركز الخامس بفارق 12 ثانية عن منافسه غانا، قبل أن يصعد إلى المركز الثالث بفارق 18 ثانية عن الدراج الفائز. 

تادي بوجاتشار
فريق الإمارات للدراجات
سباقات الدراجات
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