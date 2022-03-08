10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الرياضي
رابطة المحترفين تثمن جهود الشركاء
رابطة المحترفين تثمن جهود الشركاء
8 مارس 2022 12:15

أبوظبي (الاتحاد)
نظمت رابطة المحترفين الإماراتية، الأسبوع الماضي، زيارة لمقر مصرف أبوظبي الإسلامي، الشريك الرسمي للرابطة، بحضور وليد الحوسني المدير التنفيذي للرابطة، وسامح عوض رئيس شبكات التوزيع للأفراد بمصرف أبوظبي الإسلامي، وذلك في إطار الجولة التي تقوم بها الرابطة لشركائها تثميناً وتقديراً لجهودهم في دعم المسابقات التي تنظمها. تضمنت الجولة عرض كؤوس مسابقات الرابطة، الكرة الرسمية وميداليات المسابقات.
وتم خلال الزيارة التأكيد على تعزيز الشراكة بين الرابطة والمصرف، والتي تساهم في تطوير القطاع الرياضي عموماً، وكرة القدم الإماراتية على وجه الخصوص، من خلال نموذج للتعاون بين المؤسسات الوطنية، في دعم أبناء الإمارات في مختلف المجالات، وتنمية القدرات والمواهب للوصول إلى الغايات والطموحات الكبيرة.
وتمتد الشراكة بين الرابطة ومصرف أبوظبي الإسلامي منذ 12 عاماً، تم خلال هذه الفترة تنظيم العديد من المبادرات المجتمعية والترويجية، ويسعى الطرفان إلى تفعيل المزيد من الأنشطة في الفترة القادمة.

رابطة المحترفين
مصرف أبوظبي الإسلامي
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©