رابطة المحترفين تثمن جهود الشركاء

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت رابطة المحترفين الإماراتية، الأسبوع الماضي، زيارة لمقر مصرف أبوظبي الإسلامي، الشريك الرسمي للرابطة، بحضور وليد الحوسني المدير التنفيذي للرابطة، وسامح عوض رئيس شبكات التوزيع للأفراد بمصرف أبوظبي الإسلامي، وذلك في إطار الجولة التي تقوم بها الرابطة لشركائها تثميناً وتقديراً لجهودهم في دعم المسابقات التي تنظمها. تضمنت الجولة عرض كؤوس مسابقات الرابطة، الكرة الرسمية وميداليات المسابقات.

وتم خلال الزيارة التأكيد على تعزيز الشراكة بين الرابطة والمصرف، والتي تساهم في تطوير القطاع الرياضي عموماً، وكرة القدم الإماراتية على وجه الخصوص، من خلال نموذج للتعاون بين المؤسسات الوطنية، في دعم أبناء الإمارات في مختلف المجالات، وتنمية القدرات والمواهب للوصول إلى الغايات والطموحات الكبيرة.

وتمتد الشراكة بين الرابطة ومصرف أبوظبي الإسلامي منذ 12 عاماً، تم خلال هذه الفترة تنظيم العديد من المبادرات المجتمعية والترويجية، ويسعى الطرفان إلى تفعيل المزيد من الأنشطة في الفترة القادمة.