رماة الإمارات.. الخطوة الأولى في مونديال قبرص

رضا سليم (دبي)



يخوض منتخبنا الوطني للرماية يوم غد التدريب الأخير قبل المشاركة في كأس العالم لرماية الأطباق التي تنطلق الخميس وتستمر حتى 18 مارس الجاري، وتعد البطولة باكورة بطولات الاتحاد الدولي للرماية على صعيد رماية الأطباق، وتحظى بمشاركة 336 رامياً ورامية يمثلون 48 دولة.

يشارك منتخبنا بأربعة رماة، هم: سيف بن فطيس المنصوري ومحمد أحمد حسين في مسابقة رماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت»، وتنطلق البطولة الخميس، فيما يخوض سيف مانع الشامسي وأحمد يحيي الحمادي تحدي رماية الأطباق من الحفرة «التراب» من 13 إلى 15 مارس الجاري، وتضم البعثة حسن بن هدية إدارياً.

وتعد هذه البطولة الأولى للمنتخب في بداية مشوار مجلس إدارة الاتحاد الجديد برئاسة البطل الأولمبي الشيخ أحمد بن حشر، بعدما خاض الرماية 3 بطولات محلية للتجهيز لمونديال الرماية، كما أنه بداية لمشوار طويل نحو التأهل لأولمبياد باريس 2024.

وتأتي أهمية البطولة كون الرماة يحصلون على نقاط طبقاً للوائح الاتحاد الدولي للعبة، وهي النقاط التي تساعد الرماة على التأهل لأولمبياد باريس 2024، وهو سر الإقبال الكبير على المشاركة في البطولة.

ويتضمن برنامج البطولة التدريب الرسمي صباحاً لرماة الأطباق من الحفرة، ويعقد الاجتماع الفني للوفود المشاركة ظهراً، ثم التدقيق وفحص الرماة «الأسلحة والملابس» ثم الافتتاح الرسمي للحدث.