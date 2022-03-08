هجوم الأهلي يواجه دفاع بيراميدز في معركة «الأهداف المُبكرة»!



عمرو عبيد (القاهرة)

اختلفت المعدلات التهديفية للأهلي المصري بصورة واضحة مقارنة بحصاد الموسم الماضي، حيث تحوّلت غزارته التهديفية من الأشواط الثانية إلى الفترات المُبكّرة التي منحته النتائج الكبيرة الحالية، لكن هذا السلاح لا يخشاه بيراميدز مُتصدّر الدوري المحلي قبل مواجهتهما القوية الليلة، وكلما استخدم الأهلي المصري سلاح «القصف المُبكّر» حسم مبارياته بسرعة وحقق نتائجاً كبيرة هذا الموسم، بعدما تغيّرت معدلاته بصورة لافتة للنظر ليُسجّل 59.3% من أهدافه في الفترات الأولى في الدوري المحلي، وبلغت النسبة في مختلف البطولات 56%.

وبالمقارنة مع حصاد الموسم الماضي، ظهرت الفوارق الفنية والفردية الحالية لـ«المارد الأحمر» الذي سجل آنذاك 32.4% من أهدافه في الفترات الأولى مقابل 67.6% للأشواط الثانية في جميع البطولات، ولم تختلف النسب كثيراً في نسخة الدوري المصري السابقة، ويصطدم يصطدم الأهلي ببيراميدز صاحب الصدارة المحلية والمنافس القوي، المُختلف عن كل من واجهه منذ بداية الموسم، حيث لم يتمكن أي فريق داخل مصر من بلوغ شباك «الأزرق» خلال الأشواط الأولى على الإطلاق، بل إن هدفاً وحيداً أتى خلالها في كأس الكونفدرالية الأفريقية من دون تأثير على النتيجة لمصلحة بيراميدز.

وبعيداً عن كأس الرابطة المصرية التي لم يهتم بها كلا الفريقين، سكن مرمى بيراميدز 5 أهداف في الدوري ليكون صاحب الدفاع الأقوى وأحد أكثر الفرق خروجاً من المواجهات بـ «شباك نظيفة» في 6 مرات، مثلما كان الحال في البطولة القارية خلال 7 مباريات، في حين أنه لم يُسجّل أي فريق خلال ربع الساعة الأول من عُمر مباريات الدوري المصري مثلما فعل «المارد الأحمر»، حيث هز الشباك خلالها 7 مرات بنسبة تجاوزت رُبع إجمالي أهدافه، في ظاهرة غير معتادة من جانب الفريق صاحب لقب «ملك +90».

وأحرز الأهلي 10 أهداف في ربع الساعة الأول بمختلف البطولات، لتكون الفترة الأغزر على الإطلاق له هذا الموسم، بينها «ثُلاثية» في مرمى فاركو و«ثُنائية» في شباك مصر المقاصة، بل إنه سجّل 3 أهداف قبل مرور 5 دقائق على بداية ثلاث مباريات، وأسهمت أهداف «النسور» المُبكّرة في تحقيق نتائج عريضة هذا الموسم، مثل «سُداسية» الحرس الوطني في دوري أبطال أفريقيا، و«خُماسية» الزمالك، و«رُباعياته» الشهيرة التي حصدها محلياً أمام الإسماعيلي وسموحة والمقاصة وفاركو، بجانب الهلال السعودي في كأس العالم للأندية.

وعلى الجانب الآخر، واجه الأهلي بعض الصعوبات عندما تأخر في افتتاح أهدافه مُبكراً، وهو ما يزيد «سخونة» مواجهة الليلة أمام بيراميدز الذي حافظ على صلابة دفاعه في تلك الفترات، قبل الانطلاق لهز شباك منافسيه بنسبة 39% في الأشواط الأولى مقابل 61% خلال الثانية، ويُهدد ذلك الرقم الأخير لـ«الأزرق» دفاعات «الأحمر»، لأن متصدر الدوري يُعد ثاني أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف في الأشواط الثانية، التي شهدت اهتزاز شباك الأهلي بنسبة 69% من إجمالي الأهداف التي سكنت مرماه، في مباريات كان متقدماً بالنتيجة في أغلبها.