10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الرياضي
هذا شرط راشفورد للبقاء مع «الشياطين»!
هذا شرط راشفورد للبقاء مع «الشياطين»!
8 مارس 2022 11:00

أنور إبراهيم (القاهرة)
منذ الإصابة التي تعرض لها في كتفه الموسم الماضي وأجرى بسببها جراحة أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، لم يستعد المهاجم الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد (24سنة) لاعب مانشستر يونايتد، المستوى العالي الذي ميزه عند انطلاقته الأولى مع «الشياطين الحمر» بعد تخرجه في أكاديمية النادي، وكانت النتيجة أن تراجعت مشاركته أساسياً في المباريات هذا الموسم مع الفريق، لمصلحة جادون سانشو وميسون جرينوود، إضافة إلى وجود النجمين الكبيرين كريستيانو رونالدو وإدينسون كافاني، أصحاب الخبرة. 

حدث ذلك في عهد النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني السابق للفريق، واستمر مع الألماني رالف رانجنيك المدير الفني المؤقت، ما دفع راشفورد للتفكير في الرحيل عن أولد ترافورد؛ إذ لم يعد واثقاً من رغبته في مواصلة مغامرته مع هذا النادي.
ورغم غياب رونالدو وكافاني عن لقاء مانشستر سيتي الأخير في الدوري الإنجليزي «البريميرليج» والذي انتهى بفوز السيتي4/1، فلم يفكر رانجنيك في الدفع براشفورد أساسياً، وإنما تركه على دكة البدلاء، مفضلاً عليه المهاجمين إيلانجا وسانشو، ما أغضبه ودفعه إلى التفكير الجدي في الرحيل.
وذكرت مصادر صحفية إنجليزية أن راشفورد بات مفتوحاً على أية عروض تصله لبدء تحدٍ جديد مع نادٍ آخر، ما لم يتغير وضعه مع اليونايتد بصورة إيجابية، بمعنى أن يلعب أساسياً وبانتظام. 

يذكر أن راشفورد كان مطلوباً منذ فترة في باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني، واعترف النجم الدولي الإنجليزي للمقربين منه بأنه لا يمانع الاستمرار مع «الشياطين الحمر» شريطة أن يحصل على ضمانات كافية باللعب أساسياً وأن يلقى معاملة أكثر وضوحاً وجلاءً من جانب الجهاز الفني.
ويحصل راشفورد على راتب سنوي قدره 7، 12مليون يورو، وينتهي عقده في صيف 2023.

مانشستر يونايتد
الدوري الإنجليزي
راشفورد
سولشاير
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©