لابورتا: قرار إقالة «كومان» تأخر كثيراً !



أنور إبراهيم (القاهرة)

في حديث مطول لتلفزيون برشلونة، بمناسبة مرور عام على توليه رئاسة النادي الكتالوني، تحدث خوان لابورتا رئيس النادي عن الأسباب التي دفعته إلى التخلص من الهولندي رونالد كومان المدير الفني السابق للبارسا، ورد على تصريحاته الأخيرة التي اتهمه فيها بأنه خدعه ولم يمنحه الفرصة التي منحها لتشافي هيرنانديز في بداياته.

فبعد عام من عودة لابورتا رئيساً للبلاوجرانا، وتحديداً يوم 7 مارس 2021، أبدى رضاه التام عن العمل الذي قام به خلال تلك الفترة المضطربة من حياة النادي، معترفاً بأنه لم يكن بالاستطاعة أن ينافس الفريق على صدارة الدوري الإسباني «الليجا» أو في دوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج» بعد سلسلة النتائج السلبية مع كومان. وقال: إن الفريق تحسن كثيراً منذ مجيء تشافي هيرنانديز ولم يخسر مباراة واحدة في الدوري منذ 11 مباراة، بل وتقدم الفريق إلى المركز الثالث الذي يؤهله لدوري الأبطال، بعد أن كان في المركز السابع في نهاية عهد كومان.

وانتهز لابورتا فرصة هذا الحديث للرد على كومان، وقال: في نهاية الموسم الماضي انتابتني الشكوك حول وضع الفريق وأبلغت المدير الفني بذلك، ولكنه طمأنني لأنه كان يريد الاستمرار في تدريب الفريق وأعطيته الفرصة لأننا وقتها كنا في وضع لا نحسد عليه من الناحية الاقتصادية والرياضية، واحتراماً لشخصيته أيضاً كأحد أساطير النادي. وأضاف: بمرور الوقت رأيت أشياء لم أكن أراها من قبل ومع ذلك احتراما له ولأنه فاز بكأس ملك إسبانيا، منحته فرصة أخرى في محاولة لإصلاح حال الفريق، ولكننا وصلنا إلى لحظة وجدت فيها أننا لن نتقدم خطوة واحدة، ولابد من اتخاذ قرار آخر حتى لوكان مؤلماً، فكانت الإقالة. وعلق لابورتا قائلاً: كان قراراً مؤلماً حقاً ولكنني اتخذته بمنتهى الهدوء وبكامل الاحترام لتاريخ الهولندي.

واختتم لابورتا حديثه بشأن كومان، قائلاً: كان ينبغي من البداية أن أتبع حدسي وإحساسي وأقيله مبكراً جداً..القرار تأخر كثيراً.

ومن جهة أخرى، تحدث لابورتا عن سوق الانتقالات الصيفية «الميركاتو الصيفي» وما ينويه النادي خلالها، وقال: لا أستطيع أن أتحدث بالتحديد عن اللاعبين، ولكن ماتيو أليماني المدير الرياضي وجوردي كرويف مستشاري الخاص وتشافي المدير الفني يقومون بعمل جيد في هذا المجال، ويعرفون جيداً ما يحتاجه الفريق ويأملون في تدعيم صفوفه في جميع الخطوط. غير أن لابورتا قال بلهجة قاطعة: ليس عندي ما أقوله فيما يتعلق تحديداً بالنجم النرويجي إيرلينج هالاند، وعلينا أن نكف عن توجيه أسئلة تتعلق بمثل هذه الحالات الخاصة.

وتحدث لابورتا عن حالة داني ألفيس الذي ينتهي عقده في يونيو القادم، وأداما تراوري المعار من وولفرهامبتون، وقال: هناك خيار لبقاء أي منهما مع الفريق، وسوف نرى ما يمكننا عمله. ورداً على سؤال بشأن تجديد عقدي جابي وأراوخو، قال لابورتا: اللاعب الذي يريد البقاء سيبقى وليدرك تماماً أن مسيرته الرياضية هنا ستكون جيدة وسيتم تكريمه بعقد جيد، ولكن مصلحة البارسا في المقام الأول.