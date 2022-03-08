الحديريات تستضيف «الإمارات للمواي تاي للناشئين والشباب»

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف جزيرة الحديريات في أبوظبي، بطولة الإمارات للمواي تاي للناشئين والشباب لعام 2022 التي ينظمها اتحاد اللعبة بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وتنطلق الجمعة وتستمر حتى الأحد المقبل، بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة يمثلون 30 نادياً رياضياً من مختلف مناطق الدولة، وتهدف البطولة للكشف عن المواهب بمختلف المراحل العمرية لاختيار أبرزهم وضمهم إلى المنتخبات الوطنية.

وأكد عبد الله سعيد النيادي رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، حرص الاتحاد على إقامة البطولات المختلفة للفئات السنية، التي تساهم في دعم وتعزيز النجاحات المحلية والإقليمية، وأن الاتحاد مستمر على هذا النهج، لرفع مهارات اللاعبين وصقلها من خلال مثل هذه البطولات المحلية والمعسكرات التدريبية، ليكونوا رافداً أساسياً للمنتخبات الوطنية المختلفة.

وأضاف: تنويع المنافسات والأنشطة بين بطولات المحترفين والبطولات المحلية، يأتي تماشياً مع سياسة الاتحاد وخططه الاستراتيجية المتطورة، ونتطلع من خلالها إلى توفير فرص التدريب للناشئين والشباب، مما يؤدي إلى تطوير ممارسة رياضتي المواي تاي والكيك بوكسينج، بحيث تكون من النشاطات الرياضية الرئيسية.

ويشرف على إدارة منافسات البطولة الناشئين والشباب، طاقم تحكيم إماراتي، ويتم نقل منافسات البطولة عبر تطبيق، UAM، وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة لاتحاد اللعبة، ليتمكن عشاق ومحبي رياضة المواي تاي من متابعة المنافسات البطولة.