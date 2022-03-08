10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الرياضي
منافسة ثلاثية على درع التفوق العام للجودو
منافسة ثلاثية على درع التفوق العام للجودو
8 مارس 2022 10:09


أبوظبي (الاتحاد)


اعتمد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو لائحة الفوز بدرع التفوق العام لموسم 2021 - 2022، لمسابقات الجودو، الذي شمل 10 منافسات على مستوى الرجال والشباب والناشئين والأشبال، بجانب بطولة الإمارات للكاتا، ويقف نادي اتحاد كلباء في صدارة الترتيب العام قبل انتهاء الموسم الحالي في مايو المقبل، ويتصدر نادي اتحاد كلباء الترتيب العام حتى الآن برصيد 280 نقطة، حيث يسعى للاحتفاظ بالدرع، وينافسه نادي الشارقة الرياضي برصيد 250 نقطة، ونادي الفجيرة للفنون القتالية برصيد 245 نقطة، وتبقى في الموسم الحالي البطولة الرمضانية وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.
واحتل اتحاد كلباء المركز الأول في الترتيب العام، بعد فوزه بألقاب كأس الاتحاد للناشئين والأشبال، وكأس السفير الياباني للشباب، وبطولة الإمارات للشباب ودوري الإمارات للناشئين، واحتل اتحاد كلباء المركز الثاني في مسابقات اليوم الوطني للناشئين والرجال والثالث في كأس السفير الياباني للناشئين واليوم الوطني للناشئين وبطولة كأس الاتحاد للأشبال.
أما نادي الشارقة، فنال ألقاب بطولة اليوم الوطني للناشئين وبطولة الإمارات للأشبال وكأس السفير للناشئين وبطولة اليوم الوطني للناشئين، ووصافة بطولات كأس الاتحاد للأشبال ودوري الناشئين والإمارات للكاتا التي لم يشارك فيها اتحاد كلباء، بينما حقق الفجيرة للفنون القتالية بطولة اليوم الوطني للرجال، والمركز الثاني للكاتا وكأس السفير للناشئين، وبطولة الإمارات للأشبال والمركز الثالث 3 مرات، علماً بأن نادي النصر الذي انضم حديثاً هو بطل الكاتا، وتظل المنافسة بين فرق الصدارة حتى نهاية الموسم، وتبقت 160 نقطة، مما يؤكد بأن الدرع ما زال في بساط الجودو، وقد رصدت اللجنة الفنية بالاتحاد درعاً للمصارعة، تجاوباً مع رغبة الأندية.

اتحاد المصارعة والجودو
محمد بن ثعلوب
الجودو
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©