منافسة ثلاثية على درع التفوق العام للجودو



أبوظبي (الاتحاد)



اعتمد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو لائحة الفوز بدرع التفوق العام لموسم 2021 - 2022، لمسابقات الجودو، الذي شمل 10 منافسات على مستوى الرجال والشباب والناشئين والأشبال، بجانب بطولة الإمارات للكاتا، ويقف نادي اتحاد كلباء في صدارة الترتيب العام قبل انتهاء الموسم الحالي في مايو المقبل، ويتصدر نادي اتحاد كلباء الترتيب العام حتى الآن برصيد 280 نقطة، حيث يسعى للاحتفاظ بالدرع، وينافسه نادي الشارقة الرياضي برصيد 250 نقطة، ونادي الفجيرة للفنون القتالية برصيد 245 نقطة، وتبقى في الموسم الحالي البطولة الرمضانية وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

واحتل اتحاد كلباء المركز الأول في الترتيب العام، بعد فوزه بألقاب كأس الاتحاد للناشئين والأشبال، وكأس السفير الياباني للشباب، وبطولة الإمارات للشباب ودوري الإمارات للناشئين، واحتل اتحاد كلباء المركز الثاني في مسابقات اليوم الوطني للناشئين والرجال والثالث في كأس السفير الياباني للناشئين واليوم الوطني للناشئين وبطولة كأس الاتحاد للأشبال.

أما نادي الشارقة، فنال ألقاب بطولة اليوم الوطني للناشئين وبطولة الإمارات للأشبال وكأس السفير للناشئين وبطولة اليوم الوطني للناشئين، ووصافة بطولات كأس الاتحاد للأشبال ودوري الناشئين والإمارات للكاتا التي لم يشارك فيها اتحاد كلباء، بينما حقق الفجيرة للفنون القتالية بطولة اليوم الوطني للرجال، والمركز الثاني للكاتا وكأس السفير للناشئين، وبطولة الإمارات للأشبال والمركز الثالث 3 مرات، علماً بأن نادي النصر الذي انضم حديثاً هو بطل الكاتا، وتظل المنافسة بين فرق الصدارة حتى نهاية الموسم، وتبقت 160 نقطة، مما يؤكد بأن الدرع ما زال في بساط الجودو، وقد رصدت اللجنة الفنية بالاتحاد درعاً للمصارعة، تجاوباً مع رغبة الأندية.