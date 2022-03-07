الطريق إلى «التتويج» يمر بملعبي آل نهيان وهزاع بن زايد

معتصم عبدالله (دبي)

تكشف قمتا الوحدة وشباب الأهلي، والعين والجزيرة، مساء اليوم في إياب الدور نصف النهائي لـ «كأس رابطة المحترفين»، عن طرفي ثاني ألقاب الموسم الحالي 2021- 2022، بعدما أبقت جولة الذهاب الثلاثاء الماضي الباب مفتوحاً على كل الاحتمالات بفوز «الفرسان» على «العنابي» 1-0، وتعادل «فخر أبوظبي» و«الزعيم» 1-1.

ويملك رباعي «نصف النهائي» خبرة ألقاب «كأس الرابطة» بعدما توجوا بتسعة ألقاب في النسخ الماضية، بقيادة شباب الأهلي «حامل اللقب» وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بـ 5 ألقاب، والوحدة بطل نسختي 2015-2016، 2017-2018، والعين بطل 2008-2009، الجزيرة المتوج في 2009-2010.

وتجمع مباراة «العنابي» و«الفرسان» المرتقبة اليوم بين الفريقين الأكثر تحقيقاً للفوز في مباريات «كأس الرابطة»، برصيد 50 لشباب الأهلي و49 للوحدة، وتعد مباراة الليلة العاشرة في تاريخ مواجهات «كأس الرابطة»، حيث فاز شباب الأهلي في 4 والوحدة في 3 وحسم التعادل في مباراتين.

وعلى استاد هزاع بن زايد بالعين، يشعل «الفارق الضئيل» أجواء مواجهة «الزعيم» وضيفه «فخر أبوظبي»، حيث يتفوق الأول بالفوز في 5 مباريات مقابل 4 للجزيرة من أصل 11 مباراة في الكأس، حيث تعادلا في مباراتين آخرها بنتيجة 1-1 في ذهاب الدور الحالي لنصف النهائي.

ويتسلح العين «المستضيف»، بأفضلية نتائجه في المباريات على ملعب في الكأس بعدما خسر في مباراة واحدة من أصل آخر 7 مباريات، مقابل الفوز في 3 والتعادل في 3، في المقابل اكتفى الجزيرة بفوز وحيد خارج القواعد في الكأس مقابل التعادل في مباراتين والخسارة في 4.

وحددت لائحة «كأس رابطة»، ركلات الترجيح لحسم هوية المتأهل دون اللجوء إلى أشواط إضافية، وذلك حيث تحسم هوية المتأهل أولاً للنادي الذي حقق أكبر عدد من النقاط في المباريات بين الفريقين المتنافسين، يليه النادي الذي سجل أعلى فارق أهداف في المباريات بين الفريقين المتنافسين، يليه النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف، ومن ثم الثاني الذي سجل أكبر عدد من الأهداف خارج الأرض، وصولاً إلى ركلات الترجيح التي تحسم هوية المتأهل اللجوء إلى أشواط إضافية.